A fost cel mai bun meci pe care l-am jucat vreodată. Serena ne inspiră întotdeauna, îți mulțumesc pentru asta! Am muncit mult pentru acest moment. Este o onoare să joc în fața lojei regale. Mulțumesc! Nu am cuvinte ca să exprim ceea ce simt, dar mă simt minunat, a declarat Simona Halep, cu trofeul în brațe, în fața duceselor de Cambridge și Sussex, Kate și Meghan.

Am avut emotii, stomacul meu nu a fost foarte bine înainte de meci, dar știam că nu e timp de emoții așa că am intrat pe teren si am dat tot ce am avut. E de necrezut, e ceva foarte special să țin trofeul in mână și nu voi uita niciodata. A fost visul mamei mele, când aveam 10 ani mi-a spus că dacă vreau să reușesc ceva în tenis, atunci trebuie să joc o finală Wimbledon. Acea zi a venit. Îți mulțumec, mama!

A jucat nebunește, felicitări, Simona! Mereu joci incredibil, felicitări pentru toată munca ta! - a declarat Serena Williams, după meci.

- SIMONA CÂȘTIGĂ TITLUL DE LA WIMBLEDON!

- Simona servește pentru titlul de la Wimbledon!

- Simona face din nou break. Scorul este 5-2!

- Jucătoarea din România depășește un moment complicat în game-ul de serviciu și își face serviciul pentru 4-2.

- Simona reușește break-ul si conduce cu 3-2 în setul doi.

- Simona egaleaza la 2, după ce își face serviciul la zero.

- Serena își face serviciul pentru 2-1.

- Simona își face serviciul pentru 1-1.

- Serena își face serviciul și conduce in setul doi cu 1-0.

Incepe setul doi, cu Serena la serviciu.

ORA 16.36 Simona câștigă primul set cu 6-2, în 26 de minute de joc.

- Simona servește pentru set cu mingi noi.

- Serena își face serviciul din nou la zero, pentru 5-2.

- Simona își face serviciul pentru a duce scorul la 5-1.

- Serena își face serviciul la zero, primul din meci. Simona conduce cu 4-1.

- Simona își face serviciul pentru 4-0. Încheie game-ul cu un as.

- Simona face din nou break, pentru 3-0.

- Simona își face serviciul și e 2-0.

- Servește Serena, în primul game al finalei. Simona își procură o șansă de break, la primul punct jucat cu al doilea serviciu de Serena. Simona face breakul.

ORA 16.10 Începe meciul.

ORA 16.03 Serena Williams câștigă tragerea la sorți și alege să servească.

ORA 16.00 Sportivele intră pe teren. Ducesa de Cambridge, Kate, și ducesa de Sussex, Meghan, sunt prezente la meci.

ORA 15.55 Simona Halep se pregătește să intre pe teren.

ORA 15.44 Cred că Serena și Simona sunt cele mai bune jucătoare din lume, e de părere comentatorul sportiv Mats Wilander, fost mare jucător de tenis.

Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep: Trebuie să fii prieten cu iarba, să nu-ți fie inamic. Simona joacă cu cea mai bună jucătoare din istorie, pe suprafața preferată a acesteia, dar trebui să arate ce poate să facă.

Dacă iei un Grand Slam intri în istorie, dar cu titlul de la Wimbledon devii legendă, este de părere fostul jucător de tenis și mentorul Simonei Halep, Ion Țiriac.

"Așa a spus? Aș vrea să se întâmple asta, ca să fie și el mândru de mine o dată-n viață!", a fost replica Simonei Halep, într-o conferință de presă la Wimbledon.

Avancronica meciului

Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) este în premieră în finală la Wimbledon, după ce a trecut joi, în două seturi, 6-1, 6-3 de ucraineanca Elina Svitolina (24 de ani, 8 WTA). La rândul ei, Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) a învins-o în semifinale pe Barbora Strycova (33 de ani, 54 WTA) cu 6-1, 6-2.

Traseul Simonei Halep până în finală

Turul 1: Halep - Sasnovich 6-4, 7-5

Turul 2: Halep - Buzărnescu 6-3, 4-6, 6-2

Turul 3: Halep - Azarenka 6-3, 6-1

Optimi: Halep - Gauff 6-3, 6-3

Sferturi: Halep - Zhang 7-6, 6-1

Semifinale: Halep - Svitolina 6-1, 6-3

Traseul Serenei Williams până în finală

Turul 1: Williams - Gatto-Monticone 6-2, 7-5

Turul 2: Williams - Juvan 2-6, 6-2, 6-4

Turul 3: Williams - Goerges 6-3, 6-4

Optimi: Williams - Suarez Navarro 6-2, 6-2

Sferturi: Williams - Riske 6-2, 4-6, 6-3

Semifinale: Williams - Strycova 6-1, 6-2

Dacă pentru Simona Halep prezența în finală este o premieră și cel mai bun rezultat de până acum la Wimbledon, Serena Williams are în palmares 11 finale și șapte titluri pe iarba londoneză (în 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 şi 2016). A pierdut finala în 2004, 2008 şi 2018. Americanca are 23 de trofee de Mare Șlem, cu unul mai puțin decât deținătoarea recordului, Margaret Court.

Simona a câștigat un turneu de Grand Slam, în 2018, la Roland Garros. Pentru româncă, este a cincea finală de Grand Slam din carieră, după cele 2014, 2017 şi 2018 la Roland Garros și cea din 2018 de la Australian Open. La US Open sportiva din România are o semifinală în 2015.

Serena Williams conduce în întâlnirile directe cu 9-1, Simona Halep obținând singura victorie în 2014, la Turneul Campioanelor, în faza grupelor.

De la revenirea Serenei în circuit, cele două sportive s-au întâlnit o singură dată, anul acesta la Australian Open, când americanca s-a impus în optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.

Singurul meci disputat pe iarbă între cele două a fost tot la Wimbledon, în 2011, și a fost câștigat de Serena în trei seturi, 3-6 6-2 6-1.

"A jucat incredibil astăzi. Mereu am avut meciuri grele contra ei. Mă aşteaptă un meci foarte greu", a declarat Serena Williams după victoria din semifinale cu Barbora Strycova.

La rândul ei, Simona a declarat după victoria din semifinale că nu contează cu cine va juca finala: "Nu contează cu cine joc, este ultimul meci din turneu, este o finală, joc pe arena centrala de la Wimbledon, deci nu aș putea să cer mai mult de atât."

După ce a devenit mamă și a revenit în competiții, în martie 2018, Serena Williams nu a câştigat niciun trofeu, dar a jucat două finale de Grand Slam: la Wimbledon, pierdută cu Angelique Kerber şi la US Open, când a fost învinsă de Naomi Osaka.

La finala de la Wimbledon vor fi prezente și ducesele de Cambridge, Kate, și de Sussex, Meghan.

Turneul de tenis de la Wimbledon este cel mai vechi și mai prestigios dintre cele patru turnee de Mare Șlem (turneele de prim rang din circuitele de tenis masculin, ATP si feminin, WTA). Prima editie a avut loc în 1877.

Este singurul dintre cele patru care se desfășoară pe aceeași suprafață ca la început, iarba. Este găzduit de All England Lawn Tennis and Croquet Club din Londra, în Marea Britanie.

Este al treilea ca ordine pe parcursul anului, după Australian Open și Roland Garros.

