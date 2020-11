Simona Halep s-a vindecat de COVID-19 și este pregătită să reia antrenamentele

Simona Halep

"Deci putem începe pregătirea din pre-sezon?" a întrebat Darren Cahill, la postarea elevei sale.

"Pentru prima dată în viața mea, sunt super-fericită să încep", a răspuns campioana.

Pe 31 octombrie, Simona Halep a anunţat că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. A avut simptome ușoare și s-a izolat acasă.

„Bună tuturor, am vrut să vă anunț că am fost testată pozitiv cu COVID-19”, a scris Simona Halep: „Mă simt bine ... vom trece prin asta împreună”, anunța Simona, la sfârșitul lunii trecute.

Ulterior, Artemon Apostu-Efremov, unul dintre antrenorii Simonei Halep, a declarat că sportiva are simptome medii: „Simona e în regulă, s-a autoizolat, are simptome medii și sper să se refacă cât mai repede. Am fost destul de surprins, pentru că Simona e destul de atentă, grijulie, tot timpul a respectat măsurile, însă, după cum vedem, este acest nou de val de COVID-19 și nu știu când și de unde a luat. Nici ea nu știe. E o realitate cu care trebuie să ne confruntăm și sper că vom trece cu bine prin asta. Nu cred că sunt chestii pe care le poți controla. O luăm ca atare. Nu ne gândim că e ceva negativ sau pozitiv, e o realitate. Important e să treacă cât mai repede și cât mai bine peste acest virus. Apoi, vom începe pregătirea, când va fi gata.”

Numărul 2 WTA a decis, după Roland Garros, unde a fost eliminată în optimi, să nu mai evolueze la niciun turneu în acest an.

Halep a încheiat sezonul 2020 cu un bilanţ excelent. Cea mai bună jucătoare română de tenis din toate timpurile a obţinut trei titluri, la Dubai, Praga şi Roma, ultimele două după reluarea turneelor. Fostul lider mondial a jucat și semifinala la Australian Open.

