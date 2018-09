Simona Halep s-a retras în timpul meciului cu Ons Jabeur, de la Beijing, din cauza problemelor la spate

Simona Halep continuă să aibă probleme de sănătate în zona lombară, aceleași care au făcut-o să piardă și prima partidă a turneului de Wuhan, cu Dominica Cibulkova.

Simona n-a putut să-și facă jocul și s-a mișcat greu în teren. La scorul de 4-1 pentru Ons Jabeur, sportiva din România a cerut asistența fizioterapeutului și l-a însoțit pe acesta la vestiar. După primul set, Halep a renunțat să mai continue.

„Mă doare și nu m-am putut mișca așa cum trebuie. Sunt foarte îngrijorată acum”, a spus Simona, citată de turneu. Ea se întoarce în țară pentru investigații medicale, între care va fi și un RMN.

“There is pain, I couldn’t move properly. I’m very worried now”, says Simona Halep after retiring (1-6) against Ons Jabeur due to back injury. The World number 1 will now go back home to do a MRI. Treatments done since last week obviously not helping enough. Get well soon,Simona! pic.twitter.com/4F15HB3Dde