Simona Halep s-a retras de la Doha! EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Potrivit primelor informații, jucătoarea noastră a suferit o tendinită. Acest lucru înseamnă că Simona Halep nu va participa nici la turneul din Dubai, de săptămâna viitoare, pentru care primise un wildcard.

"Sunt surprinsă că am putut juca 3 meciuri şi că le-am câştigat. Am simţit durerea în fiecare zi şi nu a fost uşor să mă descurc. Nu am avut destul timp să mă recuperez înaintea acestui turneu, dar azi a fost prea mult şi am decis să mă opresc'', a declarat Halep, citată de Agerpres.



"Cu siguranţă până la Indian Wells nu voi mai juca. Voi decide chiar înainte de turneu dacă voi putea să joc'', a subliniat Halep. "Pentru moment nu pot spune mai multe. Voi vedea de la o zi la alta şi sper să mă pot recupera până la Indian Wells", a mai spus românca.



În urma retragerii Simonei, jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza, numărul 4 mondial, s-a calificat fără joc în finala de duminică.



La Doha, Halep (campioană în 2014 în Qatar) le-a învins pe Ekaterina Makarova (6-3, 6-0), Anastasija Sevastova (6-4, 6-3) şi Catherine Bellis (6-0, 6-4). Ea a câştigat un cec de 147.750 dolari şi 350 de puncte WTA.

ACTUALIZARE Halep (26 ani) s-a impus într-o oră şi 22 de minute în faţa unei adversare de 18 ani, care ocupă locul 48 în clasamentul WTA.



Primul set a fost unul fără istoric. Halep a câştigat cu 6-0, după un ghem trei maraton, în care Simona a reuşit break-ul abia la a cincea şansă, notează Agerpres.



Halep a început bine şi actul secund, cu break, dar apoi a început să comită destul de multe erori, iar Bellis, mai agresivă, a întors scorul. Americanca a condus cu 2-1 şi 3-2.

Halep a egalat la capătul unui nou ghem-maraton, de 12 minute şi 30 de secunde, în care a salvat 6 mingi de break. Românca a făcut imediat break (4-3), dar apoi şi-a pierdut serviciul (4-4).

Halep a reuşit să câştige din nou pe serviciul adversarei, iar apoi a încheiat conturile cu 6-4.



Halep, care a părut că resimte dureri la piciorul drept în ultimele ghemuri, a reuşit 4 aşi în acest meci, dar a făcut şi 5 duble greşeli. Americanca a făcut 4. Halep a reuşit 25 de winners, iar Bellis 12.

La capitolul erori neforţate, românca a avut 23, iar americanca 22.



Simona Halep, campioană la Doha în 2014, şi-a asigurat un cec de 147.750 dolari şi 350 de puncte WTA. În penultimul act o va înfrunta pe Garbine Muguruza (Spania). Iberica (24 ani, 4 WTA) a trecut de Caroline Garcia (Franţa) cu 3-6, 6-1, 6-4.



Muguruza conduce cu 3-1 în meciurile directe. Singura victorie a Simonei a fost în 2015 la Stuttgart, cu 3-6, 6-1, 6-3, în optimi. Garbine s-a impus în 2014 cu 2-6, 6-2, 6-3 în turul al doilea la Wuhan, apoi în 2015 cu 6-4, 6-3, în meciul de Fed Cup de la Galaţi, şi anul trecut în finală la Cincinnati, cu 6-1, 6-0.

ŞTIRILE ZILEI