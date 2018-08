Simona Halep s-a retras din turneul de la New Haven de săptămâna aceasta

"Îmi cer iertare organizatorilor turneului și fanilor pentru că nu pot să particip la Connecticut Open în această săptămână. Sper să mă întorc anul viitor!" - a spus jucătoarea română, într-o înregistrare pe rețeaua de socializare Twitter.

So sorry to the tournament and fans that I am not able to play at the @connecticutopen this week. I really hope I will get to come back next year! ❤️ https://t.co/f8aFS5QbXj

Motivul retragerii româncei este o accidentare la tendonul lui Ahile de la piciorul drept, potrivit unei alte postări de pe contul turneului de la New Haven.

Unfortunately world No.1 @Simona_Halep has withdrawn from #CTOpenTennis with a right achilles injury. She will be giving a press conference on site in #NHV at 2.30pm. Get well soon Simona. We hope to see you back here in New Haven in 2019. pic.twitter.com/VJgSxLeihO