Simona nu a câștigat niciodată până acum un titlu de Mare Şlem. A ajuns de două ori în finală turneului de la Paris, însă nu a reușit să se impună. Mâine va încerca să ducă misiunea până la capăt la Melbourne, în Australia.

(n.r., întrebare: Să devii numărul 1 mondial este o mare realizare. Ce ar însemna pentru ține să devii campion de Mare Şlem?)

Simona Halep: "Ar însemna mai mult decât numărul 1 mondial. Este visul meu să câştig un turneu de Mare Şlem. Dar este întotdeauna foarte greu atunci când eşti aproape".

Mai sunt doar câteva ore până la marea finală. Cum se pregătește Simona?

Simona Halep: "Am mâncat ciocolată aseară, aveam nevoie un pic. M-am odihnit foarte bine, am putut să dorm. Sunt ok fizic, mental sunt foarte bine. Un pic probleme la tălpi, dar e normal după câte ore am petrecut pe teren".

14 ore a jucat Simona la Melbourne ca să ajungă în finală. Două dintre meciuri au fost un adevărat maraton, a reușit să învingă adversare puternice. A trecut chiar și peste o accidentare la glezna stângă.

În țară, toată lumea o încurajează pe Simona.

Simona Halep și Caroline Wozniacki ocupă primele două poziții în clasamentul WTA. Finală de mâine va decide liderul ierarhiei începând de săptămâna viitoare.

