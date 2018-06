Conferința de presă a Simonei Halep la sosirea în țară EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE. „Mă bucur mult că văd atâţia oameni alături de mine, este un trofeu deoseibit care înseamnă mult pentru mine. Tot ce a fost greu se uită când ai parte de un asemenea succes. Le multumesc celor care au pus câte o cărămidă la acest succes de când am început tenisul până acum. Cred că sunt jucătoarea cu cei mai mulţi suporteri la meciuri şi vă mulţumesc pentru asta. Să ne bucurăm împreună de această realizare! Acest trofeu este şi al României”, a declarat Simona Halep la sosirea în ţară.

“Nu prea am dormit după meciul de sâmbătă, am dormit doar trei ore. Nu am simţit ceva extraordinar în acea zi (...), însă azi dimineaţă am început să simt bucuria pentru realizarea acestui vis. (...) Mă simt împlinită profesional, numărul 1 şi Grand Slam, trofee de Mandatory, deci sunt destul de bine, însă cariera mea nu se opreşte aici. Merg înainte şi o să îndrăznesc să visez la mai multe titluri de acest gen. Trebuie să crezi în tine şi să nu cedezi. (...) Am avut trei mari încercări în trecut, trei finale pe care le-am pierdut. Am fost aproape, însă nu am cedat şi am crezut cu disperare că se poate într-o zi”, a mai spus Simona.

ACTUALIZARE. La urcarea în avion, Simona Halep a primit un buchet de flori din partea echipajului TAROM. Căpitanul aeronavei a felicitat-o pentru performanţa primul titlu de Grand Slam şi a făcut o poză cu campioana de la Roland Garros. Imaginile au fost surprinse de cameramanul TVR Relu Calotă.

Primăria Capitalei organizează o ceremonie în onoarea sa. Evenimentul va avea loc la Arena Naţională, de la ora 20.00, în faţa zonei VIP- intrarea oficială, o ceremonie în cadrul căreia Simona Halep, cetăţean de onoare al Capitalei, va prezenta românilor replica trofeului cucerit la Roland Garros, Cupa Suzanne Lenglen. Intrarea va fi liberă.

Simona Halep a izbutit, după a patra finală jucătă, să câștige primul Grand Slam al carierei. În urma acestui succes, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un „major”, după Virginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.

Campioana de la Roland Garros, Simona Halep, a început săptămâna cu numărul 32 pe locul I WTA, cu 7.970 de puncte, în clasamentul dat publicităţii luni. Ea are un avans de 1.226 de puncte faţă de daneza Caroline Wozniacki, clasată pe locul 2. Finalista Roland Garros, americanca Sloane Stephens a urcat de pe locul 10 pe locul 4, cel mai bun din carieră, cu 5.463 de puncte. Fosta campioană, letona Jelena Ostapenko, a ieşit din Top 10, după ce a fost eliminată în turul I la ediţia recent încheiată.

