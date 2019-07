Cu trei ore înaintea finalei dintre Federer și Djokovic, Halep a pozat cu trofeul Venus Rosewater, platou decernat campioanelor de la "All England Lawn Tennis" încă din 1886 și care era folosit pentru a fi spălate mâinile după masă cu apă de trandafiri.

Posing with my new best friend at my new club #Wimbledon



