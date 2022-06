Simona Halep s-a calificat în turul doi la Wimbledon, în primul meci la Londra după trofeul obținut în 2019: Mă bucur să revin aici, am amintiri frumoase

Aflată la a zecea prezență la Wimbledon, dar prima din 2019, când obținea trofeul, Simona Halep s-a calificat în turul secund în puțin peste o oră de joc, în faţa unei adversare care a atins sferturile de finală la ultimele două ediţii.

Halep a dominat jocul şi a condus aproape permanent, cu excepţia începutului de meci, în care Muchova (25 ani, 81 WTA) a avut 1-0. Simona a reuşit apoi trei ghemuri consecutive şi a închis setul cu un al doilea break (6-3).

Simona Halep returns in style



The Romanian impresses in her first #Wimbledon appearance since lifting the title in 2019 @Simona_Halep pic.twitter.com/dkDASlO5nD