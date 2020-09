Simona Halep s-a calificat în turul trei la turneul de la Roma. Raluca Olaru este în turul trei la dublu

Sportiva noastră a obținut victoria într-o oră și 23 de minute. În acest meci au fost nu mai puțin de 13 break-uri, Simona reușind să fructifice 8 din 10 și Paolini 5 din 12.

Did Halep catch the line or was it wide...?#ibi20 pic.twitter.com/GK9F0Txz1F