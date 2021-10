Simona Halep s-a calificat în sferturile turneului Transylvania Open, după ce a acuzat dureri de spate. Următoarea adversară: Jaqueline Cristian

Simona Halep / FOTO: Autor: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Mi s-a blocat spatele, durerea a fost destul de mare. Nu puteam să mă aplec sau să mă mişc în acel moment. Dar sunt obişnuită cu asemenea durere, am mai trecut prin astfel de momente. Am vrut să continui şi să închei partida. Important este că am câştigat acest meci, deşi nu ştiu cum, dar este o victorie mare", a explicat Halep după partidă.

Începutul de meci a fost echilibrat, dar Halep a reuşit un break la 2-2 şi s-a desprins la 4-2, continuând cu acest avantaj până în finalul setului (6-4).

Halep a controlat jocul şi în setul secund, reuşind un prim break la 1-1, iar al doilea a venit la 4-2, astfel că a încheiat conturile cu 6-2.

Fostul lider mondial a avut un procentaj excelent la punctele făcute cu primul serviciu (81%), încheind cu 2 aşi şi 2 duble greşeli. Graceva (21 ani, 81 WTA), care a început cu lovituri în forţă, a totalizat 3 aşi şi 3 duble greşeli.

"Principiul meu de bază este să nu renunţ niciodată şi să fac tot ce pot. Uneori chiar dacă doare foarte tare trebuie să continui, mai ales că ştii că mai rău nu se poate. E doar o blocare a spatelui, am mai trecut prin asta şi cred că ştiu cum să gestionez această situaţie. Uneori continui şi pierd, alteori mă opresc... dar azi, jucând acasă, am simţit că trebuie să lupt mai mult", a spus Simona Halep.

Halep, care a obţinut trei din ultimele sale patru victorii contra rusoaicelor, şi-a asigurat un cec de 5.800 de dolari şi 60 de puncte WTA.

În sferturile de finală, Halep o va înfrunta pe Jaqueline Cristian (23 ani, 105 WTA).

Sursa: Agerpres

