Simona Halep s-a calificat în sferturile turneului Australian Open

Halep (28 ani), a patra favorită, s-a impus după o oră şi 37 de minute în faţa numărul 17 mondial (24 ani), la capătul unui meci foarte disputat şi de mare calitate, notează Agerpres.



Mertens a luat primul ghem, după care Halep a câştigat trei la rând, reuşind break-ul la a patra sa încercare (1-3). Apoi a fost rândul belgiencei să joace mai bine şi să câştige trei ghemuri consecutive (4-3). Românca a egalat şi a reuşit un nou break, după care a încheiat setul cu 6-4, cu o nouă serie de trei jocuri consecutive.



Halep a dominat începutul actului secund şi a condus cu 3-0, dar Mertens nu a renunţat la luptă şi a fost agresivă şi a atacat fără ezitare, revenind la 3-2. Halep a făcut 4-2, dar belgianca a concretizat o nouă ofensivă şi a restabilit egalitatea, 4-4. Halep a făcut un break esenţial la acest scor, fructificând a cincea sa şansă, iar apoi a încheiat cu un ghem alb, 6-4.



Halep a avut doi aşi, iar Mertens niciunul, românca a comis o dublă greşeală, iar belgianca 3. Simona a fost mai bună la primul serviciu, iar Mertens la al doilea, dar constănţeanca a avut un procentaj scăzut la mingile de break fructificate, doar 5/14. Mertens a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 36-21, dar a şi greşit foarte mult, raportul erorilor neforţate fiind de 38-8.

"I will go to buy myself something to get motivated for the next one."



