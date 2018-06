Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros, după un meci dramatic în care a fost condusă cu 4-0 în primul set

Simona Halep

Simona Halep, numărul 1 WTA, a învins-o pe Angelique Kerber, cap de serie numărul 12, două ore și 14 minute. În primul set, Simona a fost condusă cu 4-0 și a revenit, însă a pierdut la tie break. Sportiva noastră și-a adjudecat următoarele două seturi pentru a juca în semifinale împotriva spaniolei Garbine Muguruza.

"Este întotdeauna greu să joc împotriva lui Angelique Kerber, de obicei jucăm meciuri de trei ore și am fost pregătită să se întâmple la fel și azi. După primul set am rămas puternică și nu am renunțat nicio clipă. M-am bucurat să joc pe acest teren, Suzanne-Lenglen, este prima dată în acest an când joc aici. Este o atmosferă minunată, vă mulțumesc tuturor, este foarte frumos să joc în fața voastră", a declarat Simona Halep imediat după meci.

"Am ratat mult la începutul meciului, ea returnează aproape tot, nu ratează și am încercat să fac prea mult. Nu a funcționat și apoi am schimbat puțin tactica și până la urmă a mers foarte bine", a mai spus Simona, la interviul de pe teren de la finalul meciului.

"E un meci greu, vom vedea mâine", a fost reacția sportivei după ce a aflat că următoarea adversară va fi Garbine Muguruza.

Simona Halep este pentru a cincea oară în semifinalele unui turneu de Grand Slam și pentru a treia oară în semifinalele de la Roland Garros. Celelalte două au fost la Wimbledon și Australian Open.

Condusă cu 4-0 în primul set, în urma multor greșeli neforțate și a unui joc bun al adversarei, Halep a revenit în joc şi a recuperat trei ghemuri. Kerber s-a desprins la 5-3, însă românca a reuşit să trimită setul în tiebreak, unde germanca s-a impus cu 7-2.

Simona Halep a început setul secund cu break, iar apoi şi-a păstrat avantajul și a încheiat cu 6-3.

În decisiv, Simona s-a desprins la 2-0. Și-a pierdut apoi serviciul, dar a păstrat conducerea până la final, dominând clar jocul. Setul s-a încheiat cu 6-2, după 34 de minute de joc.

În aces meci, Simona Halep a reușit un as și 26 de lovituri direct câștigătoare, a comis două duble greşeli și 46 de erori neforțate, în timp ce adversara ei a reuşit doi aşi și 24 de lovituri câștigătoare și a avut trei duble greşeli și 53 de greşeli neforţate. Liderul mondial a reușit procentaje mai bune la punctele cu ambele servicii, 61%-53%, față de 59%/40%.

După această victorie, Halep şi-a asigurat 780 de puncte WTA şi 560.000 de euro.

Simona Halep are acum 6-4 în meciurile directe cu Kerber. În ianuarie, la ultimul lor duel, a învins-o pe Kerber în semifinalele turneului Australian Open, cu 6-3, 4-6, 9-7, într-un meci dramatic.

În semifinale, o întâlnește pe Garbine Muguruza, 3 WTA și fost lider mondial anul trecut, pentru scurt timp. Muguruza a trecut tot azi de rusoaica Maria Şarapova, cu 6-2, 6-1.

Muguruza, 24 ani, și fostă câștigătoare la Roland Garros, are 3-1 în meciurile directe cu Halep.

În cealaltă semifinală se întâlnesc americancele Madison Keys, 13 WTA și Sloane Stephens, 10 WTA, într-o reeidtare a finalei de anul trecut de la US Open, când s-a impus Stephens.

Simona Halep a jucat două finale la Roland Garros. În 2014, era învinsă de Maria Șarapova, iar anul trecut, de revelația turneului, letona Jelena Ostapenko.

Anul acesta, românca a jucat o altă finală de Grand Slam, la Australian Open, unde a fost învinsă de Caroline Wozniacki.

