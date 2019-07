Simona Halep s-a calificat în semifinale la Wimbledon, pentru a doua oară în carieră. "Cred că joc cel mai bun tenis al meu pe iarbă"

Simona Halep

Simona Halep s-a impus într-o oră și 27 de minute și s-a calificat pentru a doua oară în carieră în semifinale la al treilea turneu de Grand Slam al anului. Anul trecut, românca ajungea până în turul trei, unde era eliminată de taiwaneza Su-Wei Hsieh. "Joc cel mai bun tenis al meu pe iarbă", a declarat fostul lider WTA după meci.

A semi-finalist once again…@Simona_Halep defeats a spirited Shuai Zhang 7-6(4), 6-1 to make the #Wimbledon final four for the first time since 2014 pic.twitter.com/IVGkZ9Njxl — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019

Shuai Zhang a început foarte bine partida. A câștigat primul game al meciului, apoi a făcut imediat break. L-a confirmat cu un game pe propriul serviciu câștigat la zero. Simona și-a făcut apoi serviciul, câștigând primul ei game în meci, dar chinezoaica s-a distanțat la 4-1.

Simona și-a făcut serviciul pentru 4-2, după care a reușit breakul, iar apoi a egalat la 4. Shuai Zhang și-a făcut serviciul, iar Simona, obligată să servească pentru a rămâne în set, a reușit să egaleze la 5.

Zhang a servit foarte bine și a câștigat la zero pe propriul serviciu, iar Simona a fost obligată să servească din nou pentru a rămâne în set. A reușit egalarea, după care a câștigat tiebreakul cu 7-4, pentru a-și adjudeca primul set în 58 de minute de joc.

After trailing 4-1, the Romanian shows her experience to claim the first set tie-break 7-4#Wimbledon | @Simona_Halep pic.twitter.com/6cVw9388XY — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2019

În setul doi, cele două sportive și-au făcut pe rând serviciul. Apoi Simona a câștigat la zero pe propriul serviciul, după care a reușit break-ul pentru pentru 3-1 . Românca a jucat tot mai bine, iar chinezoaica nu a reușit să mai câștige vreun game. Simona a încheiat setul cu 6-1 și a câștigat meciul pentru a se califica în semifinale la Wimbledon.

Este pentru a doua oară în carieră când Simona ajunge în semifinale la Wimbledon, după reușita din 2014, când a fost eliminată în penultimul act de Eugenie Bouchard.

Acum, Simona o întâlnește în semifinale pe câștigătoarea meciului dintre ucraineanca Elina Svitolina (24 ani, 8 WTA) și Karolina Muchova (Cehia, 22 ani, 68 WTA).

"Am luptat din greu în primul set, când am fost condusă cu 4-1. Știam că va lovi puternic toate mingile. Am mai jucat cu ea și au fost meciuri foarte grele. Azi am știut că trebuie să fiu puternică, să joc cât de agresiv pot și mi-a ieșit de minune. Am multă energie, mă simt bine, am încredere pe teren. Cred că joc cel mai bun tenis al meu pe iarbă. Încerc să mă bucur de fiecare moment și să fiu cea mai bună versiune a mea ori de câte ori joc", a declarat Simona Halep la interviul de după meci.

Simona Halep a reușit în acest meci 17 winnere și a făcut 13 greșeli neforțate, în timp ce adversara ei a avut 22 de lovituri direct câștigătoare și 29 de greșeli neforțate. Românca a avut un procentaj de 76 la sută pe primul serviciu, față de 71 jucătoarea din China.

Pentru accederea în semifinale Simona Halep şi-a asigurat un cec de 588.000 de lire sterline şi 780 de puncte WTA.

Halep a egalat situaţia în meciurile directe cu Zhang, care o conducea cu 2-1. Chinezoaica o învinsese pe Simona în 2016, în primul tur la Australian Open, cu 6-4, 6-3, şi în acelaşi an la Beijing, cu 6-0, 6-3, în optimi. Singura victorie a Simonei data din 2012, în primul tur la Indian Wells, 6-1, 6-1.

