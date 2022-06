Simona Halep s-a calificat în optimi la turneul de la Bad Homburg, după ce a fost condusă cu set și 3-0 de Katerina Siniakova

Simona Halep, a patra favorită, a obţinut victoria după două ore şi 18 minute, într-un meci cu destule răsturnări de situaţie, în care a revenit spectaculos și a câștigat după ce a fost condusă set și 3-0. Este prima participare a Simonei la turneul din Germania, după ce anul trecut a mers acolo, dar nu a putut evolua din cauza problemelor medicale care au ținut-o departe și de Wimbledon.

Este și prima victorie din acest an a Simonei obținută după ce a pierdut primul set.

Românca a avut un debut de meci dificil, fiind condusă cu 3-1, apoi a egalat (3-3), iar la 4-5 şi-a pierdut serviciul, Siniakova câştigând cu 6-4.

Sportiva noastră a fost condusă cu 3-0 în actul secund, dar a reuşit să revină, câștigând şase ghemuri la rând (6-3).

