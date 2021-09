Simona Halep s-a calificat în optimi la US Open, după un meci maraton cu Elena Rîbakina

Simona Halep / FOTO: US Open/Twitter

Rîbakina a început foarte bine meciul și a condus cu 3-0 și 5-3. Simona și-a crescut nivelul de joc, a egalat și a reușit break-ul la 5-5, servind pentru set. Nu și-a ținut însă serviciul, kazaha a făcut rebreak și a trimis setul în tiebreak. Tiebreak-ul a fost unul dramatic, în care Simona a condus cu 6-2, dar Rîbakina a egalat și a salvat 6 mingi de set. Simona și-a adjudecat-o pe a șaptea, câștigând tiebreak-ul cu 13-11.

Setul doi a avut un debut identic cu primul, Rîbakina distanțându-se la 3-0, cu două break-uri. Simona a recuperat un break, iar la scorul de 3-2 jucătoarea kazahă a cerut intervenția fizioterapeutului pentru o problemă la picior.

Profitând de pauză, Simona a primit și ea îngrijiri la umărul drept.

După pauza medicală, Simona a recuperat și al doilea break, ajutată de kazahă, care a făcut trei duble greșeli în ghem. Fostul lider mondial a egalat la 3, la fel ca în primul set.

La 4-4, Rîbakina a făcut break, apoi a încheiat setul pe propriul serviciu, 6-4, trimițând meciul în decisiv.

Campioana noastră și-a pierdut serviciul și în debutul setului 3, dar a câștigat imediat pe serviciul adversarei, egalând la 1. A reușit apoi un nou break și s-a desprins la 3-1.

Sportiva din România și-a păstrat avantajul și a încheiat meciul cu 6-3 în decisiv.

Three wins down for @Simona_Halep pic.twitter.com/AgxY7UVRxf