O americancă de 19 ani a surprins-o pe Simona Halep în turul 3 la Indian Wells. Pe locul 165 în ierarhia mondială, Caroline Dolehide a avut un debut de meci de vis. Americanca a început primul set cu două breakuri și, în final, l-a adjudecat cu 6-1.

Halep nu a renunțat și a revenit repede în joc. Setul secund a fost echilibrat de la un cap la altul, diferența fiind făcută de tie-break, unde Simona s-a impus cu 7-3.

În decisiv, românca a arătat de ce este prima în lume. A început setul cu trei ghemuri consecutive și cu un break s-a distanțat la 4-1. Dolehide nu a mai avut puterea să revină și Halep a închis meciul la 6-2.

"Sunt foarte fericită pentru această victorie. A fost dificil şi am tot respectul pentru ea, deoarece a jucat un tenis foarte bun", a declarat românca după succesul reuşit în mai bine de două ore de joc în faţa americancei de 19 ani. ''Joacă foarte, foarte bine şi nu mai jucasem împotriva ei, aşa că nu ştiam cum vine mingea. A fost destul de dificil în primul set, am jucat prea plat şi prea rapid. Apoi am încercat să ratez mai puţin şi să o fac să alerge, să plimb mingea mai mult'', a mai spus Halep. ''În cele din urmă cred că am stat mai bine pe picioare, iar când a trebuit să închei punctul am făcut-o'', a subliniat liderul mondial.

Adversara din optimi este chinezoaica Wang care a trecut de Kristina Mladenovici cu 6-1, 6-2. "M-am antrenat acum câteva zile cu ea. E o adversară dificilă, joacă bine şi mă aştept la un meci greu, diferit de cel de azi, dar sunt pregătită. Mă simt bine şi voi face tot ce pot ca să câştig", a spus Simona Halep.

Surprize la Indian Wells. Djokovic, Ostapenko și Kvitova, eliminați

Tenismanul sârb Novak Djokovic, fostul număr unu mondial, a fost eliminat în turul secund al turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Indian Wells (Statele Unite), fiind învins în trei seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 6-1, de japonezul Taro Daniel, într-o partidă disputată duminică.

Djokovic, cvintuplu câştigător al competiţiei din California (2008, 2011, 2014, 2015 şi 2016), a revenit cu această ocazie în circuit după o absenţă de cinci săptămâni, cauzată de o operaţie la cot. Sârbul, cap de serie numărul 10, s-a înclinat după 2 ore şi jumătate în faţa unui adversar venit din calificări.

Letona Jelena Ostapenko, a şasea favorită, şi cehoaica Petra Kvitova, cap de serie numărul nouă, au pierdut surprinzător meciurile susţinute, duminică, în runda a treia a turneului de tenis WTA de la La Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari.

Ostapenko a fost întrecută de croata Petra Martic (51 WTA) cu 6-3, 6-3. Campioana de la Roland Garros a făcut 6 duble greşeli în acest meci, iar Martic a reuşit 5 aşi.

Kvitova, care venea după titluri câştigate la Sankt Petersburg şi Doha, s-a înclinat după doar 69 de minute în faţa unei americance de 16 ani, Amanda Anisimova (149 WTA) câştigând cu 6-2, 6-4.

