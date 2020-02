Simona Halep s-a calificat în finala turneului de la Dubai, după ce a învins-o cu 6-2, 6-0 pe americanca Jennifer Brady

Simona Halep, favorită 1 la Dubai, a trecut într-o oră de americanca de pe locul 52 WTA, pe care o eliminase și în ianuarie la Australian Open. Meciul s-a disputat într-o atmosferă de Fed Cup, Simona fiind încurajată de numeroși suporteri prezenți în tribune la toate meciurile ei.

Românca a început în forţă meciul, reuşind un break la primul serviciu al jucătoarei americane. La scorul de 3-1 la game-uri, Halep a reuşit o altă minge de break. Simona și-a adjudecat primul set după doar 36 de minute, cu 6-2.

What an angle from @Simona_Halep #DDFTennis pic.twitter.com/lII07IKb4X