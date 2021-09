Simona Halep s-a calificat fără probleme în turul trei la US Open

Fostul lider mondial a obţinut victoria fără probleme, în 68 de minute de joc.

Simona a început foarte bine meciul şi a condus cu 2-0 şi 3-1, dar slovaca a reușit să egaleze. Sportiva noastră a crescut nivelul de joc și nu a mai pierdut niciun ghem, adjudecându-și primul set cu 6-3.

Halep a dominat setul secund și s-a impus cu un categoric 6-1.

First up in Arthur Ashe Stadium



Kucova vs. Halep pic.twitter.com/2pKdnxpu5X