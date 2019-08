Simona Halep s-a calificat cu dificultate în turul trei la Cincinnati, după o victorie în trei seturi cu rusoaica Ekaterina Alexandrova

Simona Halep

Simona Halep s-a impus în fața rusoaicei de pe locul 43 după două ore și două minute.

Rusoaica a făcut prima break și s-a distanțat la 3-2 în setul inaugural. Și-a făcut apoi serviciul și a încheiat setul cu încă un break, la 6-3.

Alexandrova a început bine și setul doi, când s-a distanțat la 2-0. Simona a făcut însă imediat rebreak. S-a mers cu serviciul până la 5-5, moment în care românca a reușit un nou break. Și-a făcut apoi serviciul pentru a câștiga setul cu 7-5 și a trimite meciul în decisiv.

În setul 3, Simona a făcut prima break și a preluat conducerea la 3-2, însă Alexandrova a restabilit imediat egalitatea.

Fostul lider mondial a reușit un nou break pentru 5-4, apoi a servit pentru meci și a încheiat partida cu 6-4 în decisiv.

"A fost un meci foarte greu, Ekaterina a lovit puternic mingea, dar nu am renunțat și am vrut să alerg pentru fiecare minge. Nu mi-a fost ușor, din cauza accidentării de săptămâna trecută. Nu am dureri și asta mă bucură, dar nu mi-a fost ușor să-mi găsesc ritmul", a declarat Simona Halep după meci.

În acest meci, Alexandrova a reușit 12 aşi, însă a comis şi 8 duble greşeli, în timp ce Halep a avut 3 aşi şi a comis două duble greşeli. Rusoaica a avut nu mai puţin de 35 de mingi direct câştigătoare, faţă de doar 9 ale Simonei. Alexandrova a și greşit mai mult, având 51 de erori neforțate față de 29 ale româncei.

De remarcat că la numărul total de puncte, Alexandrova a avut unul în plus, 95, față de 94 Simona.

În acest meci, Simona nu a fost la cel mai înalt nivel în privința deplasării. Săptămâna trecută, românca s-a retras după un set jucat în sferturi la Toronto, cu cehoaica Marie Bouzkova, din cauza durerii la tendonul lui Ahile.

Ekaterina Alexandrova o învinsese în primul tur pe spaniola Carla Suarez Navarro.

Simona Halep a jucat trei finale la Cincinnati, în 2015, 2017 și 2018, toate pierdute. Românca este pentru a noua oară la Cincinnati și pentru a opta oară pe tabloul principal.

Pentru calificarea în optimi, Simona Halep şi-a asigurat un cec de 30.330 dolari şi 105 puncte WTA. Se va duela în turul următor cu câștigătoarea meciului dintre Madison Keys, cap de serie numărul 16, şi rusoaica Daria Kasatkina.

ŞTIRILE ZILEI