Simona Halep participă la turneul de la Madrid, unde spune că "se simte ca acasă". Sportiva are două trofee câștigate acolo, în 2016 și 2017

Simona Halep, la Madrid / FOTO: contul de Facebook al Simonei Halep

Turneul de la Madrid este de tipul Premier Mandatory, de 1000 de puncte și se desfășoară între 29 aprilie și 9 mai.

Halep o va înfrunta în prima rundă pe spaniola Sara Sorribes Tormo (46 WTA), pe care a învins-o anul trecut în primul tur la Roland Garros, cu 6-4, 6-0.



''Mă simt bine şi sunt fericită că sunt la Madrid. Aici jocul meu arată bine şi nu am ce să cer mai mult. La Madrid am avut rezultate grozave iar condiţiile de joc sunt foarte bune. Mă simt ca acasă, este un turneu bun şi de fapt am aşteptat doi ani să mă întorc'', a mărturisit ea.



Halep a început săptămâna trecută sezonul pe zgură la Stuttgart (Germania) ajungând în semifinale, îl va continua la Madrid şi apoi va merge la Roma. "Va fi un sezon normal cu programul planificat", a subliniat românca.



Pe terenul de la Caja Magica din Madrid, Halep a subliniat că ''mingile sar mai sus, condiţiile sunt ceva mai complicate''. ''Chiar şi aşa, aceste condiţii mă ajută (...) Sunt încrezătoare şi cred că pot face un joc deosebit pe acest teren'', a spus ea.



Simona Halep a vorbit despre ''bula'' în care se joacă tenisul în condiţii de pandemie.



''Nu este deloc uşor, este foarte dificil să fii în această bulă în fiecare săptămână, dar trebuie să fim recunoscători că au loc aceste turnee. Este un privilegiu să joci în aceste vremuri grele, deşi nu te poţi relaxa în aceste locuri la fel de mult ca înainte", a punctat aceasta.



Simona Halep a câştigat de două ori turneul de la Madrid, în 2016 şi 2017, dar a disputat şi alte două finale, una pierdută în 2014 în faţa rusoaicei Maria Şarapova şi alta în 2019, cedată în faţa olandezei Kiki Bertens.

