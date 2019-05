Simona Halep o întâlnește pe Ajla Tomljanovic în primul tur la Roland Garros, iar Sorana Cîrstea se înfruntă cu Petra Kvitova. Care sunt adversarii celorlalți români

Simona Halep, la ceremonia tragerii la sorți Roland Garros 2019

Potrivit tragerii la sorți, Simona Halep o întâlnește în primul tur pe australianca de pe locul 47 WTA Ajla Tomljanovic, Mihaela Buzărnescu pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 60 WTA, în timp ce Sorana Cîrstea va avea meci greu cu cehoaica Petra Kvitova, locul 6 WTA.

Irina Begu, și ea prezentă pe tabloul principal la Roland Garros, o întâlnește în primul tur pe chinezoaica Zhu Lin (108 WTA).

Marius Copil îl va întâlni în primul tur pe francezul Benoit Paire, locul 51 ATP.

Reigning champion @Simona_Halep will begin her title defense by taking on Ajla Tomljanovic.#RG19 pic.twitter.com/OeQTrpF2QV — Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2019

Prezentă la ceremonia tragerii la sorți, campioana en titre de la Roland Garros, Simona Halep, s-a arătat emoționată să fie prezentă din nou la Paris și a declarat că speră să câștige câteva meciuri.

Deținătoarea din acest moment a locul 1 WTA, japoneza Naomi Osaka, o întâlnește în primul tur pe Anna Karolina Schmeidlova, în timp ce în turul secund o va înfrunta pe câştigătoarea dintre Jelena Ostapenko şi Victoria Azarenka.

Campionul en-titre de la băieţi, spaniolul Rafael Nadal, prezent și el la ceremonia tragerii la sorți, întâlnește în primul tur un jucător venit din calificări.

Alte meciuri la masculin, în primul tur: Roger Federer vs Lorenzo Sonego, Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz, Dominic Thiem vs Tommy Paul, Nick Kyrgios vs Cam Norrie, Grigor Dimitrov vs Janko Tipsaveric, Mischa Zverev vs Richard Gasquet.

