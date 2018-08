Simona Halep o înfruntă pe Kaia Kanepi în primul tur la US Open, iar Mihaela Buzărnescu pe Marketa Vondrousova. Alte patru românce sunt pe tabloul principal

Jucătoarea română Simona Halep, numărul 1 mondial şi principala favorită, o va înfrunta pe estoniana Kaia Kanepi în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, care va debuta luni la arenele Flushing Meadows din New York. Pe tabloul principal de simplu se mai află cinci românce, printre care și Mihaela Buzărnescu, cap de serie 21. Tragerea la sorți a tabloului principal de la US Open a avut loc joi seara.