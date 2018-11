Simona Halep nu va mai colabora cu antrenorul Darren Cahill în 2019

Antrenorul Darren Cahill a anunţat, vineri, pe contul său de Instagram și pe Twitter că nu va mai colabora din 2019 cu jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, din motive familiale.

''Vreau să anunţ că Simona şi cu mine nu vom continua parteneriatul nostru din 2019, doar din motive familiale din partea mea. După o lungă perioadă de gândire şi discuţii, şi mulţi ani cu peste 30 de săptămâni pe drumuri, departe de familie, am decis să iau o pauză de 12 luni de la antrenorat pentru a fi acasă şi a fi alături de copii în etape importante ale vieţii lor, în ultimul an de liceu, pregătire pentru sport şi facultate, care consumă mult timp", a scris Darren Cahill.

I would like to announce that Simona and I will not be continuing our partnership in 2019 purely for family reasons on my part.

.

After much thought and discussion, and many years with… https://t.co/bUin0mjt1P