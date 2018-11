"N-am pus racheta în mână de o lună " spune Simona Halep, care nu garantează că va juca la turneul de la Shenzen la începutul anului viitor, acolo unde are de apărat titlul atât la simplu, cât și la dublu.

Diagnosticată cu hernie de disc, Halep este jucătoarea din Top 10 cu cea mai lungă absenţă în 2018, sezon în care are însă cel mai mare procentaj, 85 la sută victorii din cele 54 de meciuri disputate.

"Încă nu am jucat tenis, ca să văd dacă am dureri sau nu atunci când joc. M-am antrenat doar în sala de forţă, în sala de fitness, nu am avut dureri", spune lidera WTA.

Cu un ultim meci oficial în care a jucat doar 7 ghemuri pe 29 septembrie la Beijing, Halep nu este sigură că îşi poate apăra titlul la Shenzen chiar la debutul sezonului 2019: "E greu să spun, pentru că nu m-am antrenat de 5 săptămâni. Vreau să fiu bine, să fiu sănătoasă şi atunci totul o să vină de la sine"

"Începtul anului nu va fi uşor, dar cred că va fi bine pregatită", spune Virginia Ruzici.

La începutul lui 2018, la Shenzen, Simona Halep a cucerit trofeul atât la simplu, cât și la dublu, alături de Irina Begu. În prima finală, Simona a învins-o pe Katerina Siniakova cu 6-1, 2-6, 6-0, obținând al 16-lea titlu al carierei. Din cauza ploii, meciul a fost amânat câteva ore bune, apoi mutat în sală. Partida s-a jucat fără spectatori și nu a putut fi televizată. Nu a putut urmărită în direct nici finala de la dublu, în care Simona Halep a învins-o din nou pe Siniakova, de această dată având-o alături pe Irina Begu.

