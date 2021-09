Simona Halep renunță la colaborarea cu Darren Cahill EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

''După şase ani minunaţi în care am lucrat împreună, Darren şi cu mine am decis să punem capăt colaborării noastre profesionale. Îţi mulţumesc D pentru tot, pentru că m-ai făcut o jucătoare de tenis şi o persoană mai bună'', a transmis Halep prin intermediul reţelei de socializare.

Halep şi-a început colaborarea cu Cahill în 2015, dar în 2019 cei doi au făcut o pauză, explicată de Cahill ''din motive familiale''.



Alături de Darren Cahill, Halep a câştigat primul său titlu de Mare Şlem, în 2018, la Roland Garros, şi a încheiat doi ani consecutivi pe primul loc în clasamentul WTA, 2017 şi 2018.



După despărţirea de Cahill, românca a avut în 2019 o scurtă încercare de a lucra cu belgianul Thierry Van Cleemput, imediat după Australian Open, dar cei doi au renunţat după turneul de la Doha, explicând ruptura printr-o lipsă de compatibilitate.



În luna martie 2019, Simona Halep a anunţat colaborarea cu antrenorul român Daniel Dobre, care a culminat cu câştigarea titlului la Wimbledon, în iulie. La Wimbledon, chiar dacă nu îi mai era oficial antrenor, Darren a fost alături de Simona pe perioada turneului. De altfel, în 2020, Simona avea să reia pregătirea cu antrenorul australian.



Halep s-a confruntat în acest sezon cu câteva accidentări, dintre care una foarte gravă a ţinut-o departe de tenis din mai până în august, ratând turneele de Mare Şlem de la Roland Garros şi Wimbledon, precum şi Jocurile Olimpice de la Tokyo, fapt ce a dus la ieşirea sa din top 10.



Simona Halep, care va împlini 30 de ani pe 27 septembrie, s-a căsătorit săptămâna trecută cu Toni Iuruc. Ea a anunţat că va mai participa în acest sezon la turneele de la Indian Wells, Moscova şi Cluj-Napoca (Transylvania Open), cu speranţa de a obţine calificarea la Turneul Campioanelor, programat la Guadalajara (Mexic), în perioada 10-17 noiembrie.

Momente de cumpănă în relația profesională dintre Simona Halep și Darren Cahill

Australianul Darren Cahill are o experiență bogată de antrenor și este unul dintre cei mai apreciați din circuit. Înainte de a lucra cu Simona Halep, i-a pregătit pe Andre Agassi, Andy Murray, Fernando Verdasco si Lleyton Hewitt. Alături de Cahill, Lleyton Hewitt a devenit cel mai tânăr număr 1 mondial din istorie, iar Agassi a devenit cel mai vârstnic lider ATP.

Colaborarea cu Simona Halep, a fost marcată de numeroase succese, dar și de momente mai tensionate, unele dintre ele desfășurate pe teren, în timpul meciurilor.

Momentul Miami 2017

Unul dintre ele s-a petrecut în 2017, în sferturile turneului de la Miami. Simona Halep a fost foarte nervoasă în timpul meciului cu britanica Johanna Konta. Antrenorul a încercat să o liniștească în pauze, iar discuțiile au fost destul de aprinse.

La prima intervenţie de „coaching”, care a avut loc în timpul celui de-al doilea set, Halep şi-a certat antrenorul, cerându-i să nu mai dea din cap atunci când greşeşte.

După şanse ratate în cel de-al doilea set, pierdut la tie-break, românca l-a chemat din nou pe Cahill.

Simona Halep: "N-am ce să fac, acesta e caracterul meu. Joc slab, ridicol de slab.

Darren Cahill: Și cum rezolvi acest lucru?

Simona Halep: Nu am nicio șansă.

Darren Cahill: Ai câteva minute să scoți toată frustrarea din tine. Ce ar fi dacă ai încerca să ai o conversație cu cel care stă lângă tine? Ce ar trebui să-ți spună acea persoană? Ești la egalitate la seturi cu o jucătoare foarte bună și în mare parte în acest meci ai fost foarte bine. Poți să renunți, dar eu nu cred că este cazul.

Simona Halep: Tot timpul complic lucrurile.

Darren Cahill: Ei bine, Simo, acum ai șansă să faci diferența. Ai mai fost în această situație de multe ori și mereu ai pierdut. Acum ai o șansă să schimbi lucrurile, depinde doar de tine. Poți să mergi pe drumul acesta și e bine sau poți să tragi aer în piept, să-ți pui prosopul pe cap și să încerci să fii mai bună în astfel de situații. Ea a fost mai curajoasă, surprinde-mă și fii și tu la fel.

Simona Halep: Crezi că mai pot să câștig acest meci?

Darren Cahill: Cu siguranță!"

Britanica s-a impus până la urmă în acel meci cu 3-6, 7-6(7), 6-2, după două ore și unsprezece minute de joc.

Ulterior, Simona avea să dezvăluie că Darren a vrut să încheie colaborarea după incidentul de la Miami, iar acest lucru a reprezentat un şoc pentru ea şi a făcut-o să-şi schimbe atitudinea pe teren.

„După Miami, Darren a încetat să lucreze cu mine, pentru că era supărat. Nu pentru că am pierdut meciul, ci pentru atitudinea mea, a simţit că am renunţat. Atunci am început să lucrez mai mult la mentalitatea mea, la psihic. Astăzi am arătat o nouă Simo, care nu renunţă, deşi am pierdut greu setul doi. Sunt mândră că am reuşit să schimb totul în scurt timp. Acum doar vreau să rămân aşa şi să devin mai puternică. Nu vreau să pierd asta, pentru că personalitatea mea poate fi puţin nebună pe teren. Acum vreau doar să fiu calmă, pentru că atunci când sunt calmă pot vedea jocul şi ce face adversara. Astfel, pot juca un tenis mai bun. Îl admir şi îl respect pe Darren. Îi mulţumesc pentru decizia luată după Miami, a fost un şoc pentru mine şi nu m-am gândit decât că trebuie să schimb lucrurile", a declarat Simona Halep după acel episod.

