Simona Halep este pe locul 1 într-un top realizat de WTA privind performanţele obţinute la turneele de Grand Slam în ultimii patru ani

Simona Halep, Wimbledon 2019

Simona Halep și Serena Williams au cele mai multe sferturi de finală în turneele de Grand Slam în ultimii 4 ani. Românca a ajuns de opt ori în această fază a competițiilor, în timp ce americanca are nouă prezențe.

În stabilirea clasamentului s-au luat în calcul rezultatele din ultimii 4 ani astfel:

100% punctele câștigate la Grand Slam-uri în 2019

75% punctele câștigate la Grand Slam-uri în 2018

50% punctele câștigate la Grand Slam-uri în 2017

25% punctele câștigate la Grand Slam-uri în 2016

Simona Halep a câștigat în ultimii patru ani două turnee de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019) și a disputat încă două finale (Roland Garros 2017 și Australian Open 2018). Sportiva noastră are un index de Grand Slam de 6,402.5.

Serena Williams a câștigat două turnee de Grand Slam (Australian Open 2017 și Wimbledon 2016), a jucat finale la Roland Garros și Australian Open în 2016, la US Open și Wimbledon în 2018, la Wimbledon în 2019. A mai jucat o semifinală la US Open în 2016. Serena are un index de Grand Slam de 6,3445.

Top 10 clasament Grand Slam-uri în perioada 2016-2019:

1. Simona Halep - 6.402 puncte

2. Serena Williams - 6.344 puncte

3. Angelique Kerber - 4.402 puncte

4. Naomi Osaka - 4.292 puncte

5. Karolina Pliskova - 3.305 puncte

6. Madison Keys - 3.290 puncte

7. Garbine Muguruza - 3.255 puncte

8. Ashleigh Barty - 3.242 puncte

9. Sloane Stephens - 3.185 puncte

10. Caroline Wozniacki - 2.690 puncte

ŞTIRILE ZILEI