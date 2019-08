,,La Roland Garros am jucat mereu cu o presiune enormã. La Wimbeldon, în schimb, am fost atât de relaxată" - dezvăluie Halep cum a câştigat cel mai exclusivist turneu de tenis din lume. Simona vine la TVR în această seară, la ora 21.00, la o ediţie specială "Garantat 100%".

În această seară, de la ora 21.00, câştigătoarea din acest an a Turneului de tenis de la Wimbledon, românca Simona Halep, povesteşte la TVR 1, despre provocări personale pe care le-a depăşit cu succes, despre câştigarea turneului de la Wimbledon şi despre dorinţa ei de a merge mai departe.

Simona Halep: "Au fost două grand-slam-uri câștigate, amândouă speciale, dar foarte diferite. Roland Garros-ul a fost sub o presiune enormă, auzeam în jurul meu că nu sunt o jucătoare adevărată fără Grand Slam. Iar atât de mult mi-am dorit, încât am dat greș de câteva ori. Atunci când am câștigat Roland Garros-ul a fost o eliberare psihică, în primul rând, pentru mine, și totodată am prins încredere că se poate să fac treburi extraordinare. Adică eu sunt capabilă, nu trebuie să ascult ceea ce se spune în jurul meu. Wimbledon-ul a fost pe un mod foarte relaxant, foarte liniștit, adică nu m-am gândit nicio secundă că vreau să câștig Wimbledonul sau că o să câștig Wimbledonul".

