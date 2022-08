Simona Halep este în turul doi la Toronto, după un debut excelent contra croatei Donna Vekic

În primul set, românca a evoluat excelent, în timp ce Vekic a jucat foarte slab și a câștigat doar opt puncte, dintre care 3 au fost oferite de Simona (duble greşeli).

Croata și-a crescut nivelul în setul al doilea, Simona Halep a comis mai multe erori, dar sportiva noastră s-a impus fără emoții, cu 6-2.

Too good



@Simona_Halep sails past Vekic to reach the second round in Toronto!#NBO22 pic.twitter.com/sTKV4jtxTe