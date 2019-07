Simona Halep este în premieră în finală la Wimbledon, unde o va întâlni pe Serena Williams."Este unul dintre cele mai bune momente din viața mea!"

Simona Halep, Wimbledon 2019

Simona Halep a câștigat semifinala cu Svitolina într-o oră și 13 minute și s-a calificat pentru prima oară în carieră în finala de la Wimbledon.

"Este un sentiment minunat, sunt foarte emoționată. Este unul dintre cele mai bune momente din viața mea și încerc să mă bucur cât pot de mult și să fiu fericită că am ajuns în finală. Nu a fost așa ușor precum o arată scorul, fiecare game a fost foarte lung. Am luptat din greu ca să câștig acest meci. Svitolina este o jucătoare extraordinară și e mereu dificil să joci împotriva ei. Cred că am jucat bine tactic și am fost foarte puternică fizic și mental", a declarat Simona, după meci.

În primul set, ucraineanca nu a reușit să câștige pe propriul serviciu. Simona a început bine meciul, a câștigat primul game, unul foarte lung, cu multe egalități, pe propriul serviciu.

A făcut apoi break, după un alt game lung, însă Svitolina a făcut rebreak la zero. Simona a făcut un nou break, confirmat imediat cu serviciul, pentru 4-1. Românca a reușit un nou break senzațional, la zero, iar scorul devenea 5-1.

A încheiat setul pe propriul serviciu tot cu un game lung, la fel ca în debutul meciului.

Svitolina și-a făcut serviciul abia în debutul setului doi. Au urmat trei game-uri câștigate la zero pe propriul serviciu, pentru 2-2.

A urmat un nou game câștigat la serviciu de Svitolina. Simona a egalat cu un game câștigat la zero pe propriul serviciu, după care a reușit break-ul și a preluat conducerea, 4-3.

Și-a făcut apoi serviciul pentru 5-3 și a încheiat setul și meciul cu un nou break, pentru a se califica în premieră în finala turneului de la Wimbledon.

În acest meci, fiecare jucătoare a avut câte un as, iar Simona Halep a comis 3 duble greşeli. A avut un procentaj excelent la primul serviciu, 74%, față de 47% Svitolina.

Halep a avut 26 de lovituri direct câștigătoare, față de 10 Svitolina, în timp ce la erori neforţate raportul a fost egal, 16-16.

Simona Halep are acum 5-4 în toate meciurile directe cu Svitolina, pe care a învins-o în 2013 la Sofia (Turneul Campioanelor II, cu 6-1, 6-1), în 2014 în Fed Cup (6-3, 7-5), în 2017 în sferturi la Roland Garros (3-6, 7-6, 6-0) şi anul acesta la Doha în semifinale (6-3, 3-6, 6-4). Ucraineanca s-a impus de trei ori în 2017, în finală la Roma (4-6, 7-5, 6-1), în semifinale la Toronto (6-1, 6-1) şi în Turneul Campioanelor de la Singapore (6-3, 6-4), precum şi în 2018, în finală la Roma (6-0, 6-4).

A fost a doua semifinală jucată de Simona pe iarba de la Londra, după cea din 2014. Întrebată, la interviul de după meci, ce s-a schimbat de atunci, sportiva a răspuns: "Sunt mult mai experimentată acum, sunt pozitivă pe teren, nu mai renunț. Am învățat multe lucruri în acești 5 ani și doar încerc să fiu cea mai bună versiune a mea de fiecare dată când intru pe teren și să lupt până la final, pentru că vreau să câștig fiecare meci pe care îl joc."

Pentru Simona Halep va fi a cincea finală de Grand Slam din carieră, după cele 2014, 2017 şi 2018 la Roland Garros și cea din din 2018 de la Australian Open. La US Open sportiva din România are o semifinală în 2015.

Simona Halep este al doilea sportiv român care joacă finala la Wimbledon, după Ilie Năstase, în 1972 şi 1976.

În finala de sâmbătă, Halep o va înfrunta pe americanca Serena Williams, finalista de anul trecut, care a trecut în două seturi, 6-1, 6-2 de cehoaica Barbora Strycova.

"Nu contează cu cine joc, este ultimul meci din turneu, este o finală, joc pe arena centrala de la Wimbledon, deci nu aș putea să cer mai mult de atât", a declarat românca, după semifinală.

Dobre at the end of the match: ''With the forehand, with the forehand'' pic.twitter.com/3xT5mP4w0Y — SimoReactions (@Simoreactions) July 11, 2019

În loja sportivei din România a venit la finalul meciului, alături de echipa ei, - Daniel Dobre, Virginia Ruzici, Teo Cercel - și fostul antrenor, Darren Cahill, comentator la postul ESPN.

La finalul meciului, Simona Halep a acordat autografe și a făcut selfie-uri cu fanii.

Printre vedetele prezente la semifinala dintre Simona Halep și Elina Svitolina s-au aflat actrița britanică Maggie Smith, fostul fotbalist David Beckham, cântărețul britanic Cliff Richard, fotbalistul Virgil van Dijk.

Simona Halep, care anul trecut se oprea în turul al treilea la Londra, şi-a asigurat un cec de 1.175.000 lire sterline şi 1.300 de puncte WTA și va urca pe locul 4 în clasamentul WTA.

ŞTIRILE ZILEI