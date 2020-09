Simona Halep este campioană la Roma, după ce Karolina Pliskova a abandonat. Este al treilea titlu consecutiv al româncei, după Dubai și Praga, și al 22-lea al carierei

Simona obține astfel, titlul cu numărul 22 și primul titlu la Roma, după finalele pierdute în 2017 și 2018 în fața Elinei Svitolina. În acest an, Simona este neînvinsă de la Australian Open, acesta fiind al treilea titlu consecutiv, după Dubai și Praga.

Simona Halep a început mai bine meciul, cu break, apoi și-a făcut fără probleme serviciul, pentru a se distanța la 2-0. În ghemul doi Simona a alunecat pe zgură și a căzut, dar nu a fost nimic grav.

Simona a reușit un nou break, după ce Pliskova a încheiat ghemul trei cu o dublă greșeală.

Ghemul 4 a fost unul senzațional, în care Simona a fost condusă cu 0-40, dar a reușit să revină și să câștige pentru a se distanța la 4-0, urmat de un nou break făcut de campioana noastră.

Jucătoarea din România și-a făcut fără probleme serviciul și a încheiat primul set cu 6-0.

La pauza dintre seturi, Pliskova a cerut intervenția fizioterapeutului.

Simona a început excelent și setul doi, cu break. În ghemul de serviciu a făcut însă două duble greșeli și Pliskova a reușit să facă break-ul, câștigând astfel primul ghem al meciului. Simona a făcut din nou break, pentru 2-1, moment în care jucătoarea din Cehia a abandonat din motive medicale.

Simona Halep devine astfel prima jucătoare din România care triumfă la Roma, singurul trofeu important pe zgură care îi lipsea.

Sportiva noastră are acum 8-4 în meciurile directe cu Pliskova, după ce jucătoarea cehă se impusese la precedentele două dueluri, anul trecut, la Miami şi Turneul Campioanelor.

Pentru performanța de la Roma, Simona Halep va primi un cec de 205.190 de euro şi 900 de puncte WTA, iar Pliskova 150.000 de euro şi 585 puncte WTA.

Simona Halep şi-a egalat luni cea mai lungă serie a sa de victorii, 14, care data din 2015. Ultimul eşec al sportivei noastre a fost în semifinale la Australian Open anul acesta, în fața lui Garbine Muguruza. De atunci, Halep a fost neînvinsă la simplu, câştigând trei titluri consecutive, la Dubai, Praga şi Roma.

.@Simona_Halep wins the title in Rome after Pliskova retires injured in the second set.



The final score: 6-0, 2-1. #IBI20 pic.twitter.com/oicosbouyO