Simona Halep este a doua cea mai bună jucătoare de tenis din lume în ultimul deceniu. Sportiva noastră este depășită doar de Serena Williams

Simona Halep a încheiat anii 2017 și 2018 pe locul 1 mondial, după ce se aflase permanent în top 5 WTA, în ultimii 5 ani. Românca a fost cea mai consistentă jucătoare de top după ce a câștigat șase titluri într-un an, în 2013.

Chiar dacă a pierdut primele trei finale de Grand Slam jucate, Halep a persistat până când a simțit gustul victoriei la Roland Garros și Wimbledon, confirmând că jocul și tăria ei mentală pot rezista în fața jucătoarelor de atac și a momentelor mari, notează tennis.com.

