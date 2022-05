Simona Halep, după ce a fost eliminată în turul 2 la Roland Garros: Am suferit un atac de panică în timpul meciului și nu am știut cum să-l gestionez

Simona Halep a avut nevoie de intervenția medicilor

Fostul lider mondial s-a înclinat după aproape două ore de joc (1 h 56 min) în faţa tinerei jucătoare din China (19 ani, 74 WTA).

"A fost dificil. Am jucat bine la început. Am avut break în setul doi, dar apoi s-a întâmplat ceva... și m-am pierdut. Dar ea joacă bine, a făcut un meci bun", a spus Simona, la conferința de presă de după meci.

Fostul lider mondial a explicat că s-a confruntat în premieră cu un atac de panică: "A fost doar un atac de panică. S-a întâmplat. Nu am știut cum să-l gestionez, pentru că nu mă confrunt des cu asta. Nu prea știu de ce s-a întâmplat, deoarece conduceam în meci, jucam bine. Dar s-a întâmplat și, cum spuneam, m-am pierdut. Nu m-am mai putut concentra. După meci a fost destul de dificil, dar acum sunt bine", le-a spus Simona jurnaliștilor.

Halep s-a arătat optimistă după acest episod: "M-am recuperat și voi învăța din episodul ăsta. Nu e nimic periculos, în opinia mea, dar s-a întâmplat și e bine că acum pot zâmbi."

Sportiva a încercat să-și explice momentul dificil prin care a trecut în timpul partidei: "E doar un meci de tenis, deci trebuie să fiu mai relaxată. Probabil am pus prea multă presiune pe mine, pentru că am vrut să joc bine. M-am simțit bine, m-am antrenat, am muncit din greu... dar nu s-a întâmplat și probabil m-am panicat puțin, în timp ce mă gândeam prea mult."

Simona Halep (30 ani, 19 WTA), cap de serie numărul 19, a controlat fără probleme primul set al meciului, câştigat cu 6-2.

A început bine și setul doi și a făcut break la 1-1. Apoi a început să greşească, în timp ce Zheng şi-a ridicat nivelul şi a pus-o constant în dificultate pe fosta campioană de la Roland Garros. Chinezoiaca a reuşit o serie de opt ghemuri la rând și și-a adjudecat setul secund cu 6-2.

Simona a început slab și decisivul, când a părut că are probleme de respiraţie și a cerut intervenția echipei medicale. Nu a reușit să-și găsească jocul bun și adversara a încheiat cu 6-1.

Halep a avut un procentaj scăzut la punctele făcute cu primul serviciu (58%), faţă de adversara sa (85%), a reuşit doar 9 mingi direct câştigătoare, în timp ce Zheng a avut 27, în timp ce la numărul de erori neforţate diferenţa a fost mică, 29 Halep, 32 Zheng.

Simona Halep va primi un cec de 84.000 de euro şi 70 de puncte WTA pentru evoluţia sa.

Cel mai slab rezultat la Roland Garros din 2015

Pentru românca este cel mai slab rezultat al său la Paris din 2015, când pierdea tot în turul doi, în fața Marjanei Lucic-Baroni, scor 5-7, 1-6. Atunci ajungea la Roland Garros din postura de finalistă în anul precedent (pierdea finala la Maria Șarapova în 2014.)

De atunci, Simona a ajuns minim în faza optimilor de finală.

Campioană la Roland Garros în 2018 şi finalistă în 2014 şi 2017, Simona nu a jucat la ediţia de anul trecut a turneului parizian, fiind accidentată.

Halep se calificase greu în turul doi, după un meci dificil cu nemțoaica Nastasja Schunk, scor 6-4, 1-6, 6-1.

Irina Begu este singura româncă ajunsă în turul al treilea la simplu la Roland Garros din şapte jucătoare prezente pe tabloul principal de simplu.

