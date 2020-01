Simona Halep despre moartea lui Kobe Bryant: M-a afectat mult vestea. Îmi pare foarte rău

"M-a afectat mult vestea, a fost primul lucru văzut de dimineaţă la TV. Am fost foarte tristă. Este o mare pierdere pentru sport. Pentru familie, nu pot să mă gândesc. Este teribil să pierzi un membru, când sunt doi este o tragedie. Gândurile mele se îndreaptă spre familia lui. Îmi pare foarte rău", a declarat Halep după meciul cu Elise Mertens.

Sportiva noastră a postat și pe Twitter un mesaj-omagiu în memoria baschetbalistului american. "Pierderea ta pune totul într-o altă perspectivă. Mulțumesc că ne-ai inspirat să ne urmăm visurile", a scris Simona Halep.

RIP Kobe Bryant and all those who lost their lives today



Your loss puts everything in perspective.



Thank you for inspiring so many of us to follow our dreams