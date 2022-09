Simona Halep are nevoie de trei luni de recuperare și nu mai joacă niciun meci în acest sezon: Mi-am îndeplinit obiectivul pentru acest an, ne vedem pe teren în 2023

Simona Halep s-a operat la nas / FOTO: Simona Halep/Facebook

Simona Halep, care în urmă cu câteva zile a suferit o operație la nas, a vorbit pe larg în mesajul ei despre despre sezonul 2022 și momentele dificile prin care a trecut, dar și despre cum a reînceput să-și dorească să joace și despre colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou.

Simona a explicat că are nevoie de trei luni pentru a se recupera după operația la nas și că nu a găsit până acum momentul potrivit pentru a face această intervenție care ar fi ținut-o atât de departe de teren. Jucătoarea dar a dat asigurări că are încă multe obiective de îndeplinit și că se va întoarce să joace anul viitor.

Mesajul integral al Simonei:

"Vreau să vă pun la curent cu situaţia mea actuală, să reflectez la ceea ce s-a întâmplat anul acesta şi, aşa cum am făcut întotdeauna, să vă împărtăşesc sentimentele mele profunde.

După cum ştiţi deja, pentru că am vorbit de multe ori despre asta, în februarie am fost foarte aproape să renunţ la tenis deoarece nu credeam că am suficientă putere să revin în Top 10. Treceam prin multe momente de anxietate şi am crezut că este timpul să mă opresc pentru, că era nesănătos din punct de vedere emoţional.

Apoi am avut norocul să descopăr academia lui Patrick, unde am găsit atât de multă pasiune încât mi-a redat și mie dragostea pentru tenis. Datorită lui Patrick, încet-încet am început să cred că încă pot juca tenis la nivel înalt. Eram total deschisă la tot ceea ce mi-a spus să fac, la felul în care ar trebui să o fac şi la cantitatea de muncă pe care ar trebui să o depun. Am făcut totul pe deplin. Scopul meu era foarte clar: mi-am dat un an pentru a reveni în Top 10.

Atunci când decid ceva, întotdeauna merg până la capăt, iar eu am avut încredere 100% în Patrick, așa că am vrut ca doar oameni din echipa lui să se ocupe de mine. De aceea am făcut multe schimbări în echipa mea. Pentru că am simțit că acesta era lucrul corect: să mă implic pe deplin în acest proiect. A fost o perioadă foarte grea, pentru că întotdeauna am pus presiune pe mine și, avându-l pe cel mai bun antrenor lângă mine, am simțit și mai multă presiune să câștig și să mă descurc bine.

Acest lucru a dus la atacul de panică din timpul meciului de la Paris. Am simțit că Roland Garros era momentul în care trebuie să joc excelent datorită întregii munci depuse. Nu am putut face față presiunii și am cedat.

Apoi am vorbit cu Patrick și i-am spus că trebuie să mă relaxez pentru că nu pot juca cu presiunea pe care mi-am pus-o în spate și l-am rugat să aibă răbdare cu mine în următoarele 6 luni. Fără așteptări. M-a ascultat, a fost de acord și m-a susținut 100%.

După aceea am putut juca cel mai bun tenis al meu. Și mai repede decât mă așteptam, în doar două luni, am revenit în Top 10. Obiectiv atins!

Dar apoi, când am pierdut la US Open, mi-am dat seama că sunt complet epuizată din punct de vedere mental. Având probleme cu respirația deja de mulți ani, care s-au agravat cu timpul, am decis să urmez sfatul medicilor și să fac operația.

Nu am putut să o fac mai devreme pentru că nu am găsit niciodată cele trei luni necesare pentru recuperare, tenisul fiind întotdeauna prima prioritate în viața mea. Dar am simțit că este momentul potrivit să o fac și, de asemenea, să fac ceva pentru mine ca persoană. De aceea am făcut și partea de estetică, pe care mi-am dorit-o de mult timp, deoarece nu-mi plăcea deloc nasul meu. Așa că am rezolvat partea funcțională și partea estetică. Știu că mulți dintre voi mă pot înțelege.

Nu ştiu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu. Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis şi mai am obiective de îndepinit.”

Simona Halep, care împlinește pe 27 septembrie 31 de ani, a trecut recent și prin divorțul de Toni Iuruc, la doar un an după căsătorie.

Ultimul meci jucat de Simona a fost la US Open, când a fost eliminată în primul tur de ucraineanca Daria Snigur. Înainte de Open-ul american, sportiva noastră câștigase turneul WTA 1000 de la Toronto, care a readus-o în top 10 mondial.

CITEȘTE ȘI:

ŞTIRILE ZILEI