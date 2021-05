Simona Halep anunță că RMN-ul confirmă o mică ruptură musculară la gamba stângă. Sportiva se întoarce în țară și începe recuperarea

Simona Halep confirmă că are ruptură musculară / FOTO: Simona Halep/Facebook

"După ce am făcut un RMN în Roma, pot confirma că am o mică ruptură musculară la gamba stângă. O să zbor spre casă astăzi (n.r. vineri) și o să încep recuperarea în piscină și gimnastica de luni. Rămân pozitivă și o să fac tot ce pot pentru a-mi grăbi revenirea. Vă mulțumesc din nou și sper să ne revedem curând!" - este mesajul postat de Simona Halep, alături de o fotografie în care sportiva are piciorul bandajat.

Simona a abandonat în turul doi la turneul WTA de la Roma, în meciul contra nemțoaicei Angelique Kerber, la scorul de 6-1, 3-3, 0-30, după 57 de minute de joc. Campioana noastră nu a mai putut continua din cauza durerilor survenite brusc, fără ca sportiva să se fi accidentat sau să fi făcut o mișcare greșită.

Halep stopped after this movement. She was in severe pain and retired immediately. #IBI21 pic.twitter.com/9zJmEdP1g0 — Tennis GIFs (@tennis_gifs) May 12, 2021

Simona a ieșit sprijinită de pe teren, iar imaginile cu Angelique Kerber care s-a aflat permanent în preajma ei și a ajutat-o, inclusiv cărându-i geanta, au declanșat numeroase mesaje de apreciere la adresa campioanei germane. Kerber a declarat la conferința de presă că a fost foarte greu să asiste la un astfel de moment, fiind vorba și despre o prietenă.

Halep, campioana en titre de la Roma, titlu pe care și l-a adjudecat în finală cu Karolina Pliskova, riscă să rateze turneul de Grand Slam de la Roland Garros, care debutează în 24 mai, din cauza acestei accidentări.

Fostul lider mondial a mai jucat două finale la Roma, în 2017 și 2018, ambele pierdute în fața ucrainencei Elina Svitolina.

ŞTIRILE ZILEI