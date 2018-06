Daniel Chican, pentru Pulsul Zilei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Simona Halep, numărul 1 WTA, a învins-o într-o oră și 32 de minute pe fosta câștigătoare la Roland Garros, spaniola de 24 de ani Garbine Muguruza.

"Sunt fericită că am șansa să joc încă o finală aici, la turneul meu de Grand Slam favorit. Voi face tot ce pot și sper să fiu mai bună decât anul trecut", a afirmat liderul mondial imediat după meci.

"Sunt foarte, foarte fericită că am câștigat acest meci. A fost foarte important pentru mentalul meu, de fapt, să știu că pot câștiga împotriva unor adversare atât de puternice, împotriva unor jucătoare atât de bune. Am dat totul pe teren, cred că am jucat, din nou, unul dintre cele mai bune meciuri ale mele pe zgură. Cu acești spectatori era chiar dificl să renunț. Vă mulțumesc tuturor! Este minunat să joc aici!", a declarat Simona Halep imediat după meci, la interviul de pe teren.

Simona Halep s-a desprins la 5-0 în primul tur, pe care l-a dominat categoric. La acest scor, Halep și-a pierdut serviciul, dar a câștigat setul pe serviciul ibericei, după 38 de minute.

"Știam că trebuie să fiu agresivă, că trebuie să joc rapid. Totul a decurs foarte bine pentru mine. Am fost puternică pe picioare și în plan mental. Loviturile mele au fost, unele dintre ele, puternice. Am avut încredere că pot juca din primul minut al meciului până în final tot așa" , a explicat Simona.

Liderul mondial a început bine şi actul secund, și-a făcut serviciul, dar Muguruza a revenit în meci şi a reuşit să ia trei ghemuri la rând. Iberica a condus cu 4-2, dar sportiva noastră recuperat și a egalat la 4.

"Eram condusă cu 4-2 și am luptat pentru fiecare minge, nu am vrut să renunț, am fost încrezătoare că dacă am câștigat astfel primul set, trebuie să fac același lucru și să o împing în spatele terenului. Am făcut tot ce am putut, m-am ținut de planul făcut înainte de meci și a fost minunat", a afirmat Simona Halep după meci, despre al doilea set, în care Muguruza a condus.

Ghemul 9 a fost unul foarte lung, de peste 13 minute. Simona a salvat trei mingi de break şi a preluat conducerea, scor 5-4. A încheiat meciul ca un lider mondial, cu break la zero.

Este al doilea an consecutiv în care românca ajunge în finală la Roland Garros, și a treia jucată în capitala Franței.

Simona joacă a patra finală de Grand Slam din carieră și își păstrează locul 1 mondial.

La meciul Simonei a asistat tatăl ei, dar și fostul mare internațional Gheorghe Hagi.

Jurnalistul Daniel Chican a transmis, în exclusivitate pentru TVR, imagini după meci cu părinții sportivei, alături de Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu, așteptând-o pe Simona în restaurantul jucătoarelor.

