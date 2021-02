Simona Halep, după meciul cu Ajla Tomljanovic: Am vorbit non-stop și am fost negativă. Darren mi-a spus că am arătat ca vechea Simo. I-am răspuns că am schimbat totuși ceva: Am luptat până la capăt

Simona Halep-Alja Tomljanovic

Simona a recunoscut că este obosită după un meci foarte solicitant fizic, dar mândră și fericită cu victoria obținută atât de greu.

"A fost un meci extraordinar. Ajla a jucat incredibil, dar am luptat până la capăt. Nu am renunțat vreun moment și poate de aceea am reușit să întorc meciul. Sunt foarte fericită și mândră de ce am făcut azi pe teren și pentru felul în care am luptat", a declarat fostul lider mondial.

Românca a explicat starea ei de nervozitate din timpul meciului și reacția antrenorului: "Am vorbit non-stop și am fost negativă. Trebuie să îmi cer scuze echipei mele, pentru că am fost negativă și cu ei. Dar se mai întâmplă. Am vorbit după meci, iar Darren mi-a spus: „Ai arătat ca vechea Simo”. I-am răspuns că am schimbat, totuși, ceva față de vechea Simo: Am luptat până la capăt. Și a fost de acord. Cred că e un plus mare faptul că, deși am vorbit atât de mult pe teren și am fost negativă, am putut să câștig și să revin de la acel scor."

Simona a explicat și care a fost strategia ei când era condusă cu 5-2 în setul decisiv: "Cred că m-am relaxat un pic. Am vorbit cu echipa mea după meci și mi-au spus că ar fi trebuit să joc tot meciul așa cum am jucat acele game-uri, pentru că brațele mele au fost mult mai relaxate și mingea a fost ceva mai adâncă. Nu am realizat asta în timpul meciului, dar e bine că s-a terminat așa și că am primit încredere că încă pot câștiga meciuri grele."

"Uneori când simt că meciul s-a dus, încerc să joc și atât. Să joc ca și cum nu mai am nimic de pierdut, pentru că oponenta are un avantaj atât de mare mare, așa că pot să mă relaxez și să încerc să fac câteva lucruri mai bine", a explicat jucătoarea de pe locul 2 mondial.

Sportiva noastră a vorbit și despre jocul extraordinar făcut de Ajla Tomljanovic : "A fost o victorie grozavă. O consider cu adevărat importantă. Mă așteptam să fie un meci greu și a fost mai mult de atât. Îi dau mult credit Ajlei, a jucat ireal azi."

Simona Halep s-a arătat încântată de faptul că a putut juca cu spectatori, chiar dacă publicul a ținut cu oponenta ei, reprezentantă a țării gazdă: "Da, e nemaipomenit să ai public. E super să simți din nou acea energie. Azi am simțit publicul un pic împotriva mea, la 2-5 am simțit că toată lumea stătea pe umerii mei. Dar a fost bine. Am simțit energia din partea lor, chiar și dacă n-au fost 100 la 100 cu mine, am luat-o ca pe un lucru pozitiv. Așa că am prins o energie bună și am putut lupta și mai mult."

