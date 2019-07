Simona Halep, declarații la aeroportul Henri Coandă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE. “Este o primire deosebită, călduroasă, ca de fiecare dată. Aş vrea să mulţumesc familiei pentru tot sprijinul de când am început tenisul, tuturor antrenorilor mei de când am ţinut prima dată o rachetă, la 4 ani şi jumătate, echipei mele, federaţiei şi tuturor oamenilor care mă susţin. Sunt persoane în viaţa mea care m-au ajutat să cred în mine să câştig astfel de trofee. Mulţumesc tuturor!”, a declarat Simona Halep la sosirea în ţară.

"O să stau câteva zile, mă odihnesc şi o iau de la capăt. Săptămânal am câte un obiectiv. Fiecare turneu e un obiectiv important şi vreau să dau maxim", a mai spus Simona.

Simona Halep: „Am dormit foarte bine înaintea finalei, turneul de la Rolan Garros de anul trecut m-a ajutat. Am avut experienţă şi am ştiut să gestionez. Am fost destul de lucidă, a fost clar ce am de făcut. Consider că a fost meciul perfect, ziua perfectă şi nu m-am gândit nicio secundă la scor”.

Atunci când a fost întrebată dacă va purta drapelul României la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de anul viitor, Simona Halep s-a uitat spre Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi a răspuns: “Vai, vă mulţumesc că aţi adus vorba despre asta. L-am rugat acest lucru acum câteva luni şi i-am spus că îmi doresc foarte mult acest lucru şi mi-aş dori, dacă nu e prea mare presiunea, să ne şi spună dacă e de acord”. Covaliu a dat din cap afirmativ, iar Simona a glumit şi a spus: ”E înregistrată”.

ACTUALIZARE. Simona Halep a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă la ora 17:15

Sportiva din Constanța a obținut o performanța uriașă la Wimbledon, reușind să cucerească trofeul probei individuale feminine, după ce a învins-o, în finala de sâmbătă, 13 iulie, pe americanca Serena Williams, cu scorul de 6-2, 6-2.

Simona Halep a avut un parcurs impresionant de-a lungul turneului de Grand Slam, ea învingând nume mari precum Aliaksandra Sasnovich, Mihaela Buzărnescu, Victoria Azarenka, Cori Gauff, Shuai Zhang, Elina Svitolina și Serena Williams.

Trofeul de la Wimbledon este al doilea titlu de Grand Slam obținut de Simona Halep. Primul este trofeul de la Roland Garros, din anul 2018, atunci când a întâlnit-o, în finală pe Sloane Stephens, pe care a învins-o cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1.

Simona a fost așteptată în Salonul Oficial al aeroportului Henri Coandă și la revenirea de la Roland Garros, din 2018.

Simona Halep este așteptată să ajungă în România, luni, 15 iulie, la ora 17:00.

