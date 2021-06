Simona Halep e gata pentru Jocurile Olimpice EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Înainte sa plece la Bad Homburg, Halep a primit, din Statele Unite, echipamentul de joc pe care îl va purta, pe teren, la Tokyo. În Japonia, Simona va avea, însă, obligația de a îmbrăca vestimentația delegației naționale la toate celelalte acțiuni sau evenimente.



SIMONA HALEP: "Este foarte drăguț, l-am și probat, e ok. Mi-a venit și echipamentul de la Nike pentru Olimpiadă".



Învinsă în 2012 de Yaroslava Shvedova pe iarba de la "Wimbledon", la singura ei participare la Jocurile Olimpice, Simona poate deveni a 14-a jucătoare din ultima sută de ani care își apără titlul la "Marele Șlem" britanic.



SIMONA HALEP: "E mult prea greu în situația de față, pentru că am stat foarte mult fără tenis, însă tot timpul este o șansă".



Prima jucătoare din estul Europei câștigătoare la Wimbledon după Șarapova, în 2004, Halep nu ascunde obstacolele tenisului pe gazon:



SIMONA HALEP: "De doi ani nu am mai jucat și chiar îmi e dor. Este alt joc pe iarbă și chiar sunt entuziasmată, pentru că de doi ani nu am mai jucat. Sper să fie bine".

ŞTIRILE ZILEI