"Este un impact foarte mare după Wimbledon, dar viața mea nu s-a schimbat. Am aceeași viață, am liniștea mea de care am nevoie mereu și îmi fac viața așa cum îmi place. Am avut o perioadă foarte frumoasă", a declarat proaspăta campioană de la Wimbledon, pe aeroport.

Cu doar câteva zile de antrenament făcute în ultimele trei săptămâni, Simona Halep nu se teme de trecerea de la iarbă la hard, aceasta din urmă fiind suprafaţa pe care a cucerit 10 titluri din cele 19 ale carierei: "E tot o suprafață rapidă, nu o să fie atât de dificil. Mai dificil, după un succes atât de mare, e să o iei de la capăt."

Simona Halep va juca, pentru prima dată în carieră, 6 concursuri în 9 săptămâni.

Sportiva a fost condusă la aeroport de iubitul ei, Toni Iuruc.

