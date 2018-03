Simona Halep a plecat în SUA, pentru turneele de la Indian Wells și Miami EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Revenită pe primul loc în ierarhia WTA, Halep atacă dubla Indian Wells-Miami fără mari așteptări.

"Nu am așteptări foarte mari, nu m-am antrenat aproape deloc după ce am terminat la Doha, nici înainte de Doha prea mult, dar am încredere că jocul este acolo, îl simt foarte bine, mă simt bine pe teren. Sper numai să fiu bine cu piciorul", a declarat sportiva la plecarea în SUA.

Simona Halep s-a aflat în ultimele săptămâni într-un proces de recuperare, după ce o accidentare la picior a obligat-o să se retragă în semifinale la turneul de la Doha.

"M-am bucurat să revin pe locul 1, dar important e să fiu acolo la sfârșitul anului", a mai spus Halep. Tenisul e mai palpitant acum, când nu mai există o jucătoare care să domine autoritar, cum o făcea Serena, crede sportiva.

