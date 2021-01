Simona Halep a plecat în Australia EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat, marţi la plecarea spre Australia, că are aşteptări mari de la primul turneu de Grand Slam al anului, chiar dacă vor fi condiţii stricte din cauza pandemiei de COVID-19.

"A fost o semi-vacanţă, pentru că m-am antrenat din greu o perioadă destul de lungă, dar a fost foarte bine, pentru că am stat acasă. Sunt pregătită psihic şi fizic, sunt bucuroasă că putem să plecăm şi că putem să călătorim, să jucăm un Grand Slam foarte important. Bine, toate sunt importante, dar la început de an e bine că putem să trecem peste toate micile probleme şi să jucăm. Îmi e dor de Darren Cahill, îmi e dor să ne reunim, să fim toţi din echipă şi să muncim. Ca de fiecare dată când plec la un turneu am aşteptări destul de mari, pentru că sunt la un nivel destul de înalt de mult timp şi consider că, dacă mă antrenez şi mă pregătesc aşa cum o fac mereu, am o şansă să joc bine. Dar în aceste condiţii diferite, cu trei-patru luni de pauză, o să fie un pic mai dificil. Dar sunt pregătită pentru orice", a declarat fostul lider mondial la Aeroportul ''Henri Coandă''.

Pentru Australian Open, jucătorii vor avea voie să stea doar 5 ore la terenurile de tenis în perioada de carantină: "În Australia este acelaşi regim pe care îl au toţi ceilalţi în Melbourne. Este aceeaşi carantină, avem voie doar la terenul de tenis patru sau cinci ore pe zi. În rest va trebui să fim carantinaţi în camere, fiecare. Nu va fi uşor, sunt convinsă, dar, totuşi, fiindcă putem să facem aceste cinci ore o să însemne mult. Am luat de toate la mine, şi cărţi, şi filme, şi reviste, tot felul".

Simona Halep a afirmat că a fost pentru prima oară în ultimii 15 ani când a putut petrece atât de mult timp alături de familie.

"Crăciunul l-am mai petrecut acasă în familie în ultimii trei ani, am preferat să rămân acasă şi să îl petrec cu părinţii. A fost a treia oară consecutiv, dar şi Revelionul şi să mai stau şi în ianuarie este pentru prima oară în 15 ani", a mai spus jucătoarea română.

Patru jucătoare de tenis din România, în frunte cu Simona Halep, vor figura pe tablourile principale ale celor două turnee de categoria WTA 500 care se vor desfăşura în paralel la Melbourne, înaintea Openului Australiei, conform listei publicate vineri pe site-ul oficial al circuitului feminin.

Alături de Halep, numărul 2 mondial, la cele două competiţii vor mai fi prezente româncele Patricia Ţig (locul 56 WTA), Sorana Cîrstea (71 WTA) şi Irina Begu (79 WTA).

Jucătorii care vor participa la Australian Open, programat să debuteze pe 8 februarie, la Melbourne, vor fi testaţi la sosire şi izolaţi până când vor prezenta un test negativ. Ei vor trebuie să petreacă 14 zile în carantină obligatorie, perioadă în care vor fi testaţi în fiecare zi.

Openul Australiei, primul turneu de Mare Şlem al anului, a fost amânat cu trei săptămâni şi va debuta pe 8 februarie.

