Simona Halep a obținut la Cincinnati prima victorie după o pauză de trei luni şi jumătate, într-un meci în care a reușit 11 ași

Halep nu a mai câştigat un meci în circuitul WTA din 2 mai, când a învins-o în turul al doilea la Madrid pe chinezoaica Saisai Zheng, cu 6-0, 6-4. Apoi, Simona a pierdut în optimi (4 mai) în faţa belgiencei Elise Mertens, care s-a impus cu 4-6, 7-5, 7-5.

Pe 12 mai, în turul al doilea la Roma, Simona Halep abandona la scorul de 6-1, 3-3, 0-30 în meciul cu germanca Angelique Kerber, din cauza unei accidentări la gamba stângă (ruptură musculară).

Pe 11 august, Halep revenea în circuit, în turul al doilea la Montreal, dar era învinsă de americanca Danielle Collins cu 2-6, 6-4, 6-4.

La Cincinnati, unde a pierdut trei finale (2015, 2017, 2018), Simona Halep (29 ani, 13 WTA) a avut nevoie de două ore şi zece minute pentru a trece de Magda Linette (29 ani, 44 WTA).

Back to winning ways



@Simona_Halep battles past Linette to reach the second round in Cincinnati!#CincyTennis pic.twitter.com/7MClbxxG1G