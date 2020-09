Simona Halep a învins-o pe Irina Begu și s-a calificat în turul al treilea la Roland Garros

Halep (29 ani, 2 WTA) a încheiat conturile într-o oră şi 23 de minute şi va juca în turul al treilea cu americanca Amanda Anisimova.



Simona, campioană la Roland Garros în 2018, a început foarte bine şi a condus cu 3-0 şi 4-1, dar Begu (30 ani, 73 WTA) a dat o replică bună şi a reuşit să se apropie la 4-3 şi a servit pentru a egala, însă Halep i-a lăsat doar două puncte în ultimele două ghemuri, încheind cu 6-3.



Actul secund a fost mai echilibrat, cu Irina jucând agresiv, niciuna dintre jucătoare nereuşind să se desprindă pe tabelă. Begu a luat primul ghem, apoi Halep a câştigat două la rând, Irina a legat şi ea două ghemuri (3-2), a condus şi cu 4-3, dar Halep a egalat şi a făcut break-ul, încheind conturile cu 6-4.



Halep a avut procente net mai bune la serviciu, a avut mai puţine mingi direct câştigătoare, 15-22, dar şi mai puţine erori neforţate, 14-29.

The wins keep coming @Simona_Halep extends her career best win streak to 16 with a solid 6-3 6-4 victory over compatriot Begu.#RolandGarros pic.twitter.com/51NjSlPLsi