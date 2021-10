Simona Halep a învins-o pe Gabriela Ruse și e în optimi la Transylvania Open. "A fost unul dintre cele mai bune meciuri de la revenirea după accidentare"

Simona Halep a învins-o pe Gabriela Ruse cu 6-1, 6-2, miercuri, în al doilea duel integral românesc din cadrul turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), care are loc în BT Arena din Cluj-Napoca. "A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele de la revenire. Azi am servit cel mai bine de la revenire, poate nici înainte nu serveam atât de puternic. Returul a fost de asemenea foarte bun... Cu siguranţă a fost unul dintre cele mai bune meciuri de la revenirea după accidentare", a declarat Halep.

Halep (30 ani, 18 WTA), principala favorită, a dispus de Ruse (23 ani, 85 WTA) după o oră şi 13 minute şi s-a calificat în optimile de finală.

Ruse a început curajos şi a avut o minge de break în primul ghem, dar apoi Halep a dominat ostilităţile şi s-a desprins la 5-0, încheind primul set cu 6-1.



În actul secund, Ruse a câştigat primul ghem, dar Simona Halep a reuşit să ia apoi trei ghemuri la rând. Ruse a reuşit să mai ia un ghem, însă Halep şi-a demonstrat valoarea şi s-a impus cu 6-2.

Dacă Halep a încheiat cu 6 aşi şi 2 duble greşeli, Ruse a avut 6 duble greşeli şi procentaje net inferioare la punctele făcute cu ambele servicii. Ruse şi-a creat o sigură şansă de break, pe care Halep a anulat-o.

Halep şi-a asigurat un cec de 3.675 de dolari şi 30 de puncte WTA, urmând să joace în optimi contra rusoaicei Varvara Graceva (21 ani, 81 WTA).

"A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele de la revenire. Azi am servit cel mai bine de la revenire, poate nici înainte nu serveam atât de puternic. Returul a fost de asemenea foarte bun... Cu siguranţă a fost unul dintre cele mai bune meciuri de la revenirea după accidentare. Am scăpat de frica de după accidentare. La început îmi era frică să alerg, îmi era frică să fac opririle de care am nevoie atunci când joc pe hard. Dar acum nu mă mai gândesc la asta şi se vede cred. Mă duc fără niciun gând negativ spre minge, alerg după fiecare. Chiar pot să spun că parcă nici nu existat acea accidentare. Am reuşit să elimin tot negativul, toată teama, acum mă simt bine. Şi faptul că pot să fac tot ce vreau pe teren îmi dă o linişte foarte mare. Simt că progresez de la zi de zi. Nu am un obiectiv anume, vreau doar să fiu 100% la începutul anului viitor", a declarat Simona Halep.

"O sfătuiesc pe Gabi să muncească în continuare să nu lase munca mai moale. Chiar dacă a ajuns în top 100, să nu se oprească şi să urce cât mai mult. Aşa că singurul sfat al meu este muncă multă... acesta este de altfel şi principiul meu în viaţă şi în sport", i-a transmis Halep adversarei sale.

Numărul 18 mondial speră să reuşească să câştige turneul Transylvania Open. "Mereu mă simt bine la Cluj şi toţi oamenii m-au primit bine, ca de fiecare dată. Organizarea este foarte bună, mă simt ca acasă aici. Este un turneu plăcut şi mă bucur foarte mult că reuşesc să-l joc. Visul meu este să câştig acest turneu, dar este un pic mai complicat. Când am câştigat turneul de la Bucureşti eram în vârf, în plină formă. Acum este altă poveste, alte condiţii personale, dar e frumos să visez. Aşa că o să mă gândesc cu drag la acest lucru, dar asta nu înseamnă că nu o să iau meci cu meci. Cred că pandemia a schimbat puţin tenisul la nivel mondial, unii jucători mai în vârstă nu au reuşit să să se adapteze foarte bine acestei perioade, în timp ce cei mai tineri au muncit mai mult şi au fost mai încrezători, reuşind meciuri incredibile şi obţinând rezultate importante. Cine este acum în top 10 merită să fie acolo, pentru că a muncit şi a obţinut rezultate", a explicat ea.

La dublu, Irina Bara şi Ekaterine Gorgodze (Georgia) s-au calificat în sferturi, după o victorie cu 7-5, 6-2 în faţa perechii germane Mona Barthel/Anna-Lena Friedsam, în doar 62 de minute.



Bara şi partenera sa, care şi-au asigurat un cec de 2.300 de dolari şi 60 de puncte WTA la dublu, vor juca în sferturi contra rusoaicelor Alena Fomina/Ekaterin Iaşina, care le-au eliminat în primul tur pe principalele favorite.

