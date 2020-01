Simona Halep a învins-o pe Anett Kontaveit și s-a calificat în semifinalele turneului Australian Open

Simona Halep

Halep a atins pentru a doua oară semifinalele la Melbourne după o victorie rapidă, în doar 53 de minute, în faţa unei adversare aflate la cel mai bun rezultat din carieră la un Grand Slam.

Halep a controlat meciul de la un capăt la altul, a jucat calm, a construit inspirat şi nu i-a lăsat nicio şansă adversarei, care a părut apăsată de miza meciului, notează Agerpres.



Kontaveit (24 ani, 31 WTA) a început foarte bine, cu un ghem luat la zero, dar apoi Halep a dominat ostilităţile şi a câştigat 11 ghemuri la rând. Baltica a mai câştigat un ghem în actul secund, la 5-0, pentru Simona, care a încheiat în stil de campioană, cu un as.



Halep, care nu a pierdut niciun set anul acesta la Melbourne, a avut 5 aşi şi a făcut o dublă greşeală, a avut un procentaj ridicat la primul serviciu (78% faţă de 48%), în timp ce la al doilea a fost egalitate (44%).

"Perfection doesn't exist, but I'm very happy with the way I played."@Simona_Halep, we reckon a 6-1 6-1 quarterfinal win in 53 minutes in which you saved the only break point you faced & won all your net points is pretty close to perfect!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/tdAePKPToF — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Românca a fructificat 5 mingi de break din 11 oportunităţi, iar Kontaveit a ratat singura şansă de care a beneficiat.

Estoniana a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 15-12, dar şi mai multe erori neforţate, 15-10.

Near Perfect @Simona_Halep remains undefeated against Kontaveit as she dominates 6-1 6-1 in a speedy 53 minutes to reach her second final four in Melbourne.#AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/vyoQgO2IUq — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Halep (28 ani), a patra favorită, a câştigat clar şi primele sale două meciuri cu Kontaveit, în 2017, în turul al treilea la Miami, cu 6-3, 6-0, şi în sferturi la Roma, cu 6-2, 6-4.



Simona Halep, finalistă la Melbourne în 2018, şi-a asigurat un cec de 1.040.000 dolari australieni şi 780 de puncte WTA.

"Here, in Australia, I can say that it is my second home because I feel a part of this community."



Aussie Simo? It has a ring to it #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/9WTUJT1URK — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Adversara Simonei din penultimul act va fi Garbine Muguruza (26 ani, 32 WTA), care a învins-o pe rusoaica Anastasia Pavliucenkova (28 ani, 30 WTA).

