Halep și-a sărbătorit ziua în China, la Beijing, acolo unde este principala favorită în turneul care va începe duminică.

Halep împlinește astăzi 28 de ani, iar foarte mulți fani i-au urat "la mulți ani" pe rețelele de socializare.

Pe contul ei de Twitter, apare un filmuleț făcut de un fan care surprinde momentele principalelor meciuri ale Simonei Halep din acest an.

Happy 27th birthday to my idol, @Simona_Halep! I had such a fun time putting together all the pictures and clips that remind me of the fulfillment of your greatest dream. I hope both you & @darren_cahill will enjoy watching it as much as I did while editing it. pic.twitter.com/GRl0mu17cr