Simona Halep a fost eliminată în primul tur la US Open

Simona Halep este primul lider mondial al tenisului feminin eliminat în primul tur al turneului de Mare Şlem de la US Open, informează BBC, după ce românca s-a înclinat luni în faţa jucătoarei estoniene Kaia Kanepi (44 WTA) în două seturi, 6-2, 6-4.

Simona Halep

Simona Halep, care a câştigat în iunie, la Roland Garros, primul său turneu de Mare Şlem, este sigură că va rămâne în fruntea ierarhiei WTA după US Open.



Cea mai bună performanţă reuşită de Halep la US Open a fost semifinala din 2015, pierdută în fața Flaviei Pennetta cu 6-1, 6-3. Pennetta avea să și câștige turneul de Grand Șlam în acel an.

ŞTIRILE ZILEI