Simona Halep a câștigat Openul Canadei! De luni, Simona Halep urcă pe locul 6 WTA

Simona Halep avea 2-1 în meciurile directe cu Haddad Maia (26 ani, 24 WTA), de care a fost învinsă în iunie, în semifinale la Birmingham, cu 6-3, 2-6, 6-4. Ambele victorii ale româncei fuseseră în două seturi, în 2017, la Wimbledon, în turul secund, cu 7-5, 6-3, şi anul acesta, în turul secund la Australian Open, cu 6-2, 6-0.

Pentru Halep a fost a patra finală la Openul Canadei, a doua finală din 2022 şi cea mai importantă jucată din 2020, de la Roma.

The moment @Simona_Halep clinched her third title in Canada and her NINTH WTA 1000 crown! #NBO22 pic.twitter.com/SpyguB2I3q — wta (@WTA) August 14, 2022

Pe 9 august 2021, Halep ieşea din top 10 după 373 de săptămâni consecutive de prezenţă între primele 10 jucătoare ale lumii.

După câștigarea titlului la Toronto, Simona Halep urcă până pe locul 6.

@Simona_Halep defeats Haddad Maia, 6-3, 2-6, 6-3 in the #NBO22 final to claim her 24th career WTA title! pic.twitter.com/rAZueHXue5 — wta (@WTA) August 14, 2022

@Simona_Halep is a CHAMPION once again! #NBO22 pic.twitter.com/GYv7dKqlfe — wta (@WTA) August 14, 2022

